Thibaut Welsch rejoint le réseau d’agences immobilières Guy Hoquet l’Immobilier pour conduire et coordonner la stratégie de l’entreprise.

Après avoir occupé des fonctions de direction au sein du groupe Altice pour la marque SFR, Thibaut Welsch mettra désormais ses compétences au service de l’un des leaders de la franchise immobilière en France, auprès de Stéphane Fritz, son président.

« L’arrivée de Thibaut dans l’équipe marque une nouvelle impulsion dans notre projet d’entreprise. Il sera garant de la stratégie de renforcement des positions de Guy Hoquet l’Immobilier sur le marché. Son expérience et ses compétences solides en marketing et en distribution, ainsi que sa culture digitale, apporteront une nouvelle dimension au développement du réseau et de ses performances », précise Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet.

Thibaut Welsch devient ainsi le directeur général des opérations d’une enseigne forte de 4000 collaborateurs et 550 agences, répartis sur l’ensemble du territoire et dans les DROM COM.

« Je suis très heureux de rejoindre Guy Hoquet l’Immobilier, qui possède une identité forte et reconnue en local comme au national. Je suis particulièrement fier de pouvoir accompagner l’entreprise pour renforcer les positions du réseau sur le marché immobilier, à travers notamment la formation, la performance et le développement de la data », ajoute Thibaut Welsch, directeur général des opérations de Guy Hoquet l’Immobilier.

Thibaut Welsch, 43 ans, est diplômé de l’IAE de Lille. Il a débuté sa carrière dans l’univers de la vente à distance chez La Redoute, puis Canal+, où il apprend le métier de chef de produit marketing. Il rejoint ensuite la société Télé2 qui intégrera SFR, au sein de laquelle, durant 15 ans, il explore tous les enjeux d’un opérateur télécom en termes de développement, d’innovation, de business modèles et de distribution en devenant Directeur Marketing et Digital de SFR. En 2022, Thibaut Welsch était Directeur Général de SFR Distribution