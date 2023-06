Immobilier : Locations saisonnières et réchauffement climatique font-ils bon ménage ?

Le réchauffement climatique est sans doute l’un des plus grands défis auxquels la planète est confrontée aujourd’hui. Ses effets sont largement ressentis, affectant divers secteurs, dont le tourisme, qui représente environ 10 % du PIB mondial.

Hervé Paccard, directeur de la plateforme de location de vacances entre particuliers MediaVacances.com fait le point sur la situation à l’approche de la saison estivale. Il évoque les préoccupations des locataires et des propriétaires, l’impact du réchauffement climatique sur les destinations touristiques et les solutions pour protéger les hébergements contre l’augmentation des températures.

Pensez-vous que le réchauffement climatique préoccupe les locataires et les hébergeurs ?

Hervé Paccard : Oui, c’est une évidence. Nous le voyons au quotidien dans les questions qui sont posées par nos utilisateurs.

Constatez-vous une modification des destinations choisies par les vacanciers ?

Hervé Paccard : Non, pas cette saison en tout cas. Curieusement, les destinations du sud de la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal ont des parts de marché en légère augmentation cette année.

Hervé Paccard : Nous avons eu un printemps frais sur une grosse moitié nord de la France, incitant un certain nombre de vacanciers à chercher le soleil. Par ailleurs, après la crise sanitaire et ses restrictions de déplacement, beaucoup ont envie de voyager plus loin, aidés par les tarifs très compétitifs des billets d’avion par rapport à la voiture ou au train.

Quelles sont les préoccupations des locataires à ce sujet ?

Hervé Paccard : Beaucoup de locataires nous posent des questions sur l’attitude à adopter dans le cas où la piscine de la location ne serait pas utilisable, en raison des restrictions appliquées dans certains territoires. Malheureusement, il existe une incertitude à ce sujet. La situation peut évoluer dans un sens ou dans l’autre et personne ne sait quelle sera la réglementation au moment du séjour.

Un locataire peut-il annuler un contrat de location au motif que la piscine n’est pas utilisable ?

Hervé Paccard : Un locataire peut toujours annuler un contrat de location saisonnière, mais cette annulation se fera à sa charge. Souvent, cela implique un abandon des arrhes ou d’une partie du loyer. En revanche, puisque la prestation ayant fait l’objet du contrat de location saisonnière est incomplète, il est possible de réclamer une réduction substantielle du loyer.

À combien estimez-vous la réduction de loyer qu’un locataire peut réclamer si la piscine est inutilisable ?

Hervé Paccard : C’est difficile à dire, car cela dépend de l’importance relative de la piscine par rapport à l’ensemble des services de la location. Je dirais entre 10 % et 30 %.

Pensez-vous que le réchauffement climatique pénalisera à terme les destinations méridionales ?

Hervé Paccard : Ce n’est visiblement pas le cas aujourd’hui et je ne crois pas que ce le sera dans un avenir proche. Les destinations du sud ont un potentiel touristique que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Par ailleurs, vacanciers, hébergeurs et fournisseurs de services touristiques ont montré qu’ils étaient capables de s’adapter. Enfin, il existe une multitude de solutions efficaces permettant d’améliorer le confort des habitants et des vacanciers dans ces régions.

Préconisez-vous la climatisation des hébergements auprès de vos propriétaires ?

Hervé Paccard : Non, il existe des alternatives plus économiques, plus durables et tout aussi efficaces que la climatisation. Par ailleurs, la climatisation n’est pas forcément bien adaptée à la location de vacances.

Pourquoi ?

Hervé Paccard : Les locataires aiment vivre dehors lorsqu’ils sont en vacances. Ils veulent profiter du grand air, de la vue, boire un apéritif sur la terrasse, bouquiner sous un arbre. Ils n’ont pas envie de rester cloîtrés dans un environnement confiné, même climatisé.

Quelles sont ces alternatives ?

Hervé Paccard : Il y en a beaucoup : la ventilation en premier lieu, bien plus vertueuse, mais aussi les plantations et murs végétalisés, les voiles d’ombrage, les films réfléchissants, la brumisation, etc.

Vous parlez de plantation, aussi évoquée dans le cadre des politiques urbaines. N’est-ce pas trop tard pour planter ?

Hervé Paccard : Les arbres nous protègent du soleil depuis des millénaires et ce n’est pas un hasard. Ils ont l’avantage d’apporter une ombre plus rafraîchissante que les solutions artificielles car ils émettent peu de rayonnement infrarouge. Certains arbres bénéficient d’une croissante très rapide permettant de développer rapidement des zones ombragées.

Les arbres plantés dans un jardin peuvent-ils protéger une habitation contre la chaleur ?

Hervé Paccard : Oui, s’ils protègent les murs ou les toits d’une partie du rayonnement solaire. On peut aussi utiliser des plantes grimpantes qui sont très efficaces pour bloquer les rayons du soleil.

Donnez-vous des conseils à vos propriétaires en matière de protection des habitations contre le réchauffement climatique?

Hervé Paccard : Nos propriétaires occupent régulièrement les logements qui sont publiés sur la plateforme. Bien souvent, les mesures ont déjà été prises pour assurer le confort de la location. Cependant, nous leur fournissons une liste complète de solutions techniques qu’il est possible d’utiliser pour améliorer l’agrément des hébergements en période de chaleur.

Quels points vous paraissent indispensables en ce qui concerne la protection de l’hébergement contre les vagues de chaleur ?

Hervé Paccard : Nous donnons 4 règles fondamentales à nos propriétaires : n°1, une bonne isolation du bâtiment. N°2, la protection du bâtiment et des zones extérieures contre les radiations solaires. N°3 : la protection des vitrages. Et n°4 : la réduction des sources de chaleur internes à l’habitation : électroménager, chauffe-eau, éclairage, etc. Elles peuvent être complétées par des solutions de rafraîchissement intérieures ou extérieures (ventilation, brumisation, etc.).

Quelle est votre vision de la location de vacances dans le cadre du réchauffement climatique ?

Hervé Paccard : Je suis optimiste. Il existe une multitude d’actions qu’il est possible de mettre en œuvre pour améliorer le confort des habitants et des touristes. Certaines de ces solutions existent depuis des siècles. Nous avons une grande marge de manœuvre et c’est une très bonne nouvelle. Je regrette que les pouvoirs publics ne soient pas plus proactifs en la matière… Mais cela viendra sans doute avec le temps.