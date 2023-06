Crise de l’immobilier : Et si l’habitat modulaire bas carbone en bois, sans eau et sans déchet était l’une des solutions ?

Pour faire face à crise du logement, Technologies & Habitats conçoit des habitats modulaires bas carbone en bois, sans eau et sans déchet, fabriqués en quelques mois et installés en quelques semaines seulement. La solution ?

Depuis plusieurs années, le secteur du logement connaît une crise : l’augmentation constante des prix, la pénurie de logements, le nombre de personnes mal logées qui ne diminue pas, les nouvelles règlementations environnementales, … Aujourd’hui 14,6 millions de personnes sont fragilisées par la crise du logement selon la Fondation Abbé Pierre.

Spécialisée dans la construction à impact environnemental et sociétal positif, Technologies & Habitats conçoit et construit depuis 2014 dans le Jura des habitats modulaires bas carbone en bois, sans eau et sans déchet. Et si sa solution brevetée TecHabitat qui révolutionne le secteur de la construction résidentielle répondait à la triple problématique du logement ?

La nouvelle réglementation environnementale pour les bâtiments neufs

Le bâtiment est le 2ème secteur le plus polluant, juste derrière les transports. Ses émissions représentent près de 40 % du total des émissions humaines mondiales selon l’ONU. Au vu de l’urgence climatique, réduire ces émissions est absolument crucial.

Avec la nouvelle réglementation environnementale qui impose aux bâtiments neufs de privilégier les matériaux bas carbone et les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050, la construction en bois a plus que jamais le vent en poupe. Ce matériau constitue une alternative très intéressante au béton de ciment de par plusieurs facteurs : il est stockeur de carbone, produit peu de déchets, a des performances d’isolation thermiques et acoustiques remarquables et une régulation naturelle de l’humidité.

En choisissant le bois, issu de forêts gérées durablement, comme matière première, TH apporte une solution au gâchis environnemental de la construction en béton beaucoup plus émettrice de gaz à effet de serre. Les habitats TH émettent en effet 35% de GES en moins par rapport à une construction en maçonnerie traditionnelle.

L’augmentation des prix des habitations

Le logement représente un des premiers postes de dépense des foyers français. Ces dernières années les prix des logements n’ont cessé d’augmenter et le contexte actuel d’hyperinflation continue à mettre à mal le pouvoir d’achat des Français les privant ainsi d’accéder à la propriété.

En coût global, les solutions TH sont très compétitives. En effet, l’entreprise a développé un système de fabrication industriel exclusif et innovant, TecHabitat®. Cette méthodologie permet une accessibilité économique ultra performante grâce à l’intégration de 90% des opérations de construction en fabrique : réseaux fluides et électriques, cloisons, sols, sanitaires, … Par la productivité industrielle et l’efficacité du processus, TH compense les surcoûts naturels d’une construction bas carbone classique.

Maison individuelle et jumelée, logements collectifs en accession et sociaux, ou encore résidences étudiantes et séniors, l’ambition de TH est de donner la possibilité au plus grand nombre d’accéder à un logement sain et confortable.

La pénurie de logements

Depuis plusieurs années la construction tourne au ralenti. Alors qu’il faudrait, selon un rapport, construire plus de 500 000 logements par an pour répondre à la demande, seuls 150 000 ont été construits en 2021. Cette pénurie du logement contribue à l’emballement des prix et entretient ce cercle vicieux.

Les habitats modulaires de TH sont fabriqués en quelques mois et installés en quelques semaines seulement. Assemblés dans la fabrique TH, ces modules finis sont livrés par convois exceptionnels directement sur le site. Grâce à l’intégration des opérations de construction, le temps de production divisé par 4 pour une livraison rapide, et une durée de chantier divisée par 10.