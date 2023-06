Immobilier : Matera lance le 1er épisode de son podcast avec Christophe Robert, le Délégué Général de la Fondation Abbé Pierre

Matera vient de lancer son podcast sur toutes les plateformes d’écoute intitulé Au coin de ma rue. Ce podcast a pour but de mieux informer tous ceux et celles qui le souhaitent sur les enjeux du logement.

Au coin de ma rue : Un podcast pour informer ceux qui le souhaitent sur les enjeux du logement

Au micro, Raphaël Di Meglio, le Président de Matera, retrouve dans un tête à tête intimiste des acteurs clés du logement. Pour ce premier épisode, il accueille Christophe Robert, Délégué Général de la Fondation Abbé Pierre. Dans les 7 épisodes de la saison 1 apparaîtra également Corinne Jolly, la PDG de PAP.fr.

“Nous avons souhaité lancer ce podcast pour démocratiser les enjeux liés au logement. En effet, de nombreux professionnels de l’immobilier connaissent le secteur du logement mais le contexte est tout autre pour les particuliers. Pourtant, les enjeux du logement les concernent directement : taux d’usure, difficulté à emprunter, complexités liées à la rénovation énergétique des bâtiments, etc. Tous ces sujets, nous avons voulu les aborder avec des experts du logement et les rendre plus pédagogiques, afin que chaque personne qui souhaite en savoir plus puisse obtenir des réponses à ses questions”, commente Raphaël Di Meglio, Président de Matera.

Rénovation énergétique, prêt immobilier, nouveaux services de l’immobilier… De nombreuses thématiques abordées

Pour cette première saison, Matera a décidé d’aborder une thématique par épisode. Vous retrouverez notamment un épisode autour de la rénovation énergétique, mais aussi autour du mal-logement, des nouveaux services de l’immobilier ou encore du taux d’usure et des difficultés actuelles pour les particuliers d’obtenir un prêt immobilier.

« À la genèse du projet, un chiffre : 330 000. C’est le nombre de personnes qui dorment actuellement dans la rue en 2023 alors que, depuis 20 ans, les candidats à la présidentielle nous promettent de trouver un toit pour tout le monde », précise Raphaël Di Meglio.

C’est aussi la raison pour laquelle Matera lance aujourd’hui son podcast avec Christophe Robert, le Délégué Général de la Fondation Abbé Pierre, dans un épisode qui évoque le sans-abrisme, la crise du logement et le manque de politiques publiques dans le secteur du logement.