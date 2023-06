Mathilde Vignau, chargée de recherche et d’enseignement à l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI), est l’invitée de Mon Podcast Immo.

Au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian, Mathilde Vignau, chargée de recherche et d’enseignement à l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI), évoque l’impact de la labellisation » ville culturelle » sur le développement des territoires.

4 villes en compétition pour 2028

Tous les ans, un jury d’experts désigne une capitale européenne de la culture. En 2028, la France sera à nouveau à l’honneur puisque sur 9 villes européennes retenues pour le titre cette année-là, 4 sont françaises : Clermont-Ferrand, Montpellier/Sète, Rouen et Bourges. « Si, autrefois, l’obtention du titre capitale européenne de la culture était une récompense honorifique, aujourd’hui, c’est un enjeu territorial qui draine des enjeux de prestige, mais également économiques et financiers« , précise Mathilde Vignau.

Le choix définitif de la ville sélectionnée sera dévoilé en fin d’année.

Le titre a revalorisée l’image de Marseille en 2013

En 2013, le titre de capitale européenne de la culture a été décerné au territoire Marseille/Provence. A l’époque, l’image de la ville est ternie, elle est qualifiée d’engorgée, d’insalubre… Mais on lui reconnaît énormément de potentiel. Cette labellisation a fondamentalement changé son image.

Si la ville a bénéficié de retombées économiques, touristiques … il y eu des déceptions. La candidature avait été fondée sur l’idée de renouveler un lien entre les publics et sur le discours de Marseille : ville cosmopolite tournée vers l’autre et vers les quartiers. Malheureusement, de nombreux événements ont été concentrés dans le centre-ville. Et des cultures, comme le Rap, n’ont pas été associées aux événements !