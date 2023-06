Immobilier : 3 initiatives écolos à mettre en place dans sa copropriété

Seulement 35% des copropriétés ont mis en place des mesures écologiques pour lutter contre la crise énergétique*. Pourtant le gain est double : pour la planète mais aussi pour le portefeuille. Matera livre plusieurs initiatives écolos menées par ses copropriétés clientes.

Entamez une rénovation globale de votre immeuble

Seule une copropriété sur dix a réalisé une rénovation globale de sa copropriété*. Il s’agit pourtant de l’initiative la plus rentable économiquement, mais aussi de la plus efficace pour rendre sa copropriété plus verte. Parmi les travaux possibles, vous pouvez penser à la rénovation des combles, l’isolation extérieure et intérieure ou encore le changement de la toiture.

Christophe Buey, membre du conseil syndical d’une copropriété de 26 lots à Paris a fait appel au pôle rénovation énergétique et nous explique ce qui a été mis en place.

“Nous avons trois grands axes dans notre projet de rénovation globale : le changement des fenêtres dans les espaces communs pour des matériaux plus isolants, le ravalement et l’isolation de la façade et, enfin, l’isolation thermique de la toiture et des combles. Nous avons privilégié ces postes de travaux pour optimiser les gains énergétiques. Par exemple, rien que pour le projet de ravalement de la façade, les gains énergétiques sont estimés entre 10 et 15%. Vu l’ancienneté de l’immeuble, c’était inespéré ! Sur ces sujets, nous sommes accompagnés par les experts Matera qui font le lien avec les artisans et nous conseillent au quotidien.”

Régulez la consommation d’eau et d’électricité de votre copropriété

Au quotidien, vous pouvez agir concrètement en mettant en place des initiatives dans votre logement ou au niveau de votre copropriété, notamment en ce qui concerne la consommation d’eau et d’électricité.

Voici quelques exemples d’éco-gestes : l’installation de mousseurs économiseurs d’eau sur les robinets, la régulation de la minuterie des lumières des espaces communs et parkings sur une durée plus court, le changement des ampoules situées dans les parties communes par des ampoules LED. Celles-ci sont beaucoup moins énergivores et ont une durée de vie plus longue que des ampoules classiques et l’installation de détecteurs de présence dans les parties communes.

Végétalisez votre copropriété !

Enfin, si votre copropriété dispose d’espaces communs et d’espaces verts, pensez à les végétaliser. Les espaces communs de votre immeuble deviendront plus agréables à vivre et vous verrez également la différence sur vos charges de copropriété. Stéphane Imbo, client Matera et président du conseil syndical d’une copropriété de 66 lots à Lyon, a d’ailleurs mis en place plusieurs mesures dans cette optique :

“Nous avons décidé de végétaliser les parties communes pour deux raisons : faire des économies suite à l’inflation et la hausse importante des charges, mais aussi pour contribuer à notre échelle à rendre la planète plus verte. Concrètement, nous avons installé du lierre, qui s’étend très vite et sans beaucoup d’eau, mais aussi d’autres plantes qui résistent à la sécheresse suite aux épisodes de chaleur que nous pouvons connaître en ville l’été. Le gain est vraiment visible : nous économisons 450m3 d’eau par an désormais. Nous avons aussi mis en place d’autres initiatives (isolation, installation d’ampoules LED…), et je suis intimement convaincu que c’est le modèle du syndic coopératif avec Matera qui a rendu cela possible. Notre conseil syndical est très soudé et la communication est beaucoup plus fluide depuis que nous sommes passés chez Matera. De nouvelles initiatives nous viennent alors régulièrement en tête et nous pouvons rapidement les concrétiser.”

*Selon un sondage IFOP mené par Matera en janvier 2023