Immobilier Nice : Rien à moins d’1 million d’euros pour un appartement bien placé avec vue et terrasse

5ᵉ ville de France, bénéficiant d’un aéroport avec de nombreuses liaisons internationales, toute proche de la cité monégasque et ayant classé sa promenade des Anglais au Patrimoine mondial de l’Unesco, Nissa la Bella porte bien son nom. La ville n’a cessé de s’embellir et de monter en gamme.

L’aéroport a développé ses liaisons internationales avec, notamment, des liaisons directes vers New York et Atlanta pour les États-Unis. Les quartiers sont réhabilités et sécurisés, le tramway permet aujourd’hui de regagner l’aéroport depuis le port en 25 minutes, l’extension de la promenade du Paillon prévue d’ici à 2025, soit 20 hectares de végétation au coeur du centre-ville offrira un atout écologique majeur.



« Avec son climat abrité, son aéroport international, la proximité de l’Italie et de la montagne, Nice dispose de beaucoup d’atouts pour séduire une clientèle française et internationale qui investit dans une résidence secondaire pouvant devenir une résidence principale au moment de la retraite », déclare Michaël Zingraf, Président et fondateur de Michaël Zingraf Real Estate.

Les quartiers les plus prisés : Le Carré d’Or, le quartier des Musiciens, les hauteurs du Mont Boron et Cimiez

Les quartiers prioritaires restent le Carré d’Or avec les belles adresses de la Promenade, le quartier des Musiciens un peu plus au nord, les hauteurs du Mont Boron avec ses résidences de standing, ses hôtels particuliers classés et ses villas Belle Époque, mais aussi celui de Cimiez avec ses Palais Bourgeois.



« Nous visons les biens de plus de 600 000 € pour les appartements et 800 000 € pour les maisons par exemple », souligne Jean-Claude Annaert, Directeur Exécutif de l’enseigne au double triangle, affilié exclusif de Christie’s International Real Estate pour la région PACA.

La clientèle d’Europe du Nord est très présente

Parmi la clientèle, si la part des français a progressé fortement depuis la crise sanitaire pour faire jeu égal avec les étrangers, la clientèle d’Europe du Nord, toujours attirée par la Côte d’Azur est toujours présente. Les francophones tels que les Suisses, les Belges, les Luxembourgeois ainsi que des expatriés de Londres sont également acquéreurs. L’arrivée des américains a compensé le départ des russes. « La recherche d’espace est prioritaire », ajoute Maria Tchigrachon, agent immobilier Michaël Zingraf Real Estate dans le secteur de l’hypercentre.

Les appartements de 3 ou 4 pièces avec vue et terrasse sont toujours aussi recherchés dans les quartiers prisés. Le ticket d’entrée atteint souvent 1 million d’euros pour aller jusqu’à près de 3 millions, pour les plus somptueux d’entre eux. Côté villas, le Mont-Boron en bordure de mer, Fabron et le quartier résidentiel de Gairaut tiennent le haut de l’affiche.

11 à 12 000 euros du mètre carré dans le Carré d’Or

Côté appartement, les prix sur les beaux produits du Carré d’Or peuvent atteindre 11 à 12 000 euros du mètre carré. Cimiez séduit la clientèle famille française pour sa proximité avec des écoles notamment, tandis que le Mont-Boron avec ses résidences comprenant une piscine et jouissant d’une vue directe sur la mer capte plutôt l’intérêt d’une clientèle internationale pour son agrément touristique. Le cachet des appartements Belle Époque est très apprécié, même s’il nécessite tout au plus un rafraichissement.

Sur le Cap Nice, un appartement de 2 pièces de 74 m² avec 29 m² de terrasse avec vue mer dans une résidence avec piscine s’est vendu 890 000 euros en trois semaines à un couple de français.

3 millions d’euros pour une maison avec la piscine à Fabron ou Gairaut

Les premières maisons se présentent autour du million d’euros à Fabron ou Gairaut mais il faut au moins doubler la mise pour une vue mer et on atteint facilement 3 millions avec la piscine, avec des prix qui atteignent 5 millions d’euros à Gairaut, Cap Nice ou le Mont-Boron.

L’embellissement urbain de la ville, le renforcement de ses infrastructures (transports, équipements), l’arrivée d’hôtels 5 étoiles comme l’Anantara ou de l’hôtel Victoria (Maison Albar) font de Nice une destination de prestige, véritable alternative à Cannes ou Monaco sur la Côte d’Azur.