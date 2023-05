Nice compte plusieurs bâtiments emblématiques de la Belle Epoque. L’Excelsior Régina Palace, située au cœur du quartier historique de Cimiez, en est un des principaux représentants.

Et c’est dans cette résidence, véritable témoignage du riche passé architectural de la ville, que se trouve l’appartement dans lequel le peintre Henri Matisse a vécu dix ans, jusqu’à sa mort. Situé au troisième étage, il offre une vue panoramique sur la ville, avec la mer Méditerranée en toile de fond. L’appartement est à vendre 2 480 000 € par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty de Nice.

Un appartement/atelier pour l’artiste

Le chef de file du fauvisme acquiert l’appartement en 1918 et en fait sa demeure et son atelier. En 1943, face à la menace allemande, Henri Matisse quitte Nice pour s’installer à Vence. Il regagne le Régina en 1948 et y décède le 3 novembre 1954. Il sera inhumé au cimetière du Monastère de Cimiez, à quelques minutes à pied de son ancienne habitation.

5 pièces climatisé de plus de 165 m²

Situé au troisième étage de la partie centrale de ce bâtiment emblématique, l’ancien appartement d’Henri Matisse un magnifique est un appartement 5 pièces climatisé de plus de 165 m² tout en façade Sud, avec 4 grandes portes-fenêtres et un bow-window, offrant une vue exceptionnelle sur la ville de Nice, la mer et la Baie des Anges.

Un appartement luxueux et confortable

L’appartement est principalement composé d’un séjour salle à manger, d’un coin bibliothèque, d’une chambre double, d’une petite chambre, d’une salle de bains et d’une salle de douches.

Parc, piscine, tennis et jardin d’enfants

L’immeuble et son parc prestigieux offrant pergola, piscine, tennis, jardin d’enfants sont classés, l’environnement est tout à fait exceptionnel. Le gardien sur place et un système de surveillance vidéo garantissent service et sécurité. Une grande cave et un double garage dans la cour arrière de la résidence complètent le confort de cet appartement d’exception.