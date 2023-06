Immobilier : Comment créer une cuisine tendance en 2023 ?

Concevoir une cuisine tendance, à la fois pratique et fonctionnelle mais aussi dans l’air du temps, voilà une équation qui n’est pas toujours évidente à résoudre.

Les designers cuisinistes de Cake Kitchen, la jeune enseigne de cuisine équipée où le prix se calcule au mètre linéaire, suivent toutes les tendances pour proposer à leurs clients des créations uniques. Voici quelques-uns de leurs conseils sur les nouvelles inspirations à suivre !

Orangé, terracotta, rouille… des couleurs chaudes pour des cuisines sophistiquées

2023 a signé le grand retour de couleurs vibrantes allant de l’orangé au terracotta en passant par le rouille. Ces tonalités percutantes apportent de la flamboyance aux intérieurs. Chaleureuses et veloutées, ces couleurs amènent une vraie intensité et aident à créer des espaces sophistiqués.

Dans une cuisine ouverte, cette couleur permet d’habiller l’ensemble de la pièce. Elle y crée une atmosphère à la fois élégante et enveloppante. Cette couleur plutôt audacieuse a aussi l’avantage de se marier assez facilement.

Les tons gris par exemple permettent de créer une cuisine au style industriel. Aussi, associée à du bois, les façades rouge rouille créeront un espace de caractère. “ Pour le plan de travail, nous aimons proposer à nos clients une matière brute, comme l’effet béton ou l’effet pierre, qui permet de produire un effet encore plus saisissant. La finition béton noir de Cake Kitchen est par exemple une bonne association ”, précisent Aurélie et Céline, les designers de l’enseigne.

Retour au bien-être et à la naturalité

De plus en plus, la nature s’invite dans les intérieurs et particulièrement dans la cuisine. Donnant des allures de maisons de vacances avec des touches parfois bohème, la tendance naturelle séduit grâce à ses formes épurées, ses couleurs douces et ses matières organiques.

“Pour créer une cuisine naturelle, il existe plusieurs possibilités. La première : utiliser des nuances de vert !« , expliquent Aurélie et Céline.

En effet, cette couleur sera idéale pour suggérer le végétal. Un vert qui chez Cake Kitchen se traduit dans une tonalité douce et accueillante : le vert minéral. Une nuance qui se marie à merveille avec le bois. Les designers de l’équipe poursuivent : “Nous aimons particulièrement associer cette couleur à notre finition bois chêne San Remo qui apporte de la chaleur tout en restant dans des teintes assez douces”, reprennent Aurélie et Céline.

Une palette de couleurs dans les tons sable et beige

Autre possibilité, pour rester dans cet esprit bien-être et épuré : utiliser une palette de couleurs

dans les tons sable et beige, avec des effets bois ou marbre. Par exemple, il est possible de créer une cuisine bi-matière en associant des façades à la finition chêne Bergamo avec des façades à l’effet béton sable fin. L’association apporte de la délicatesse et du contraste pour un effet naturel garanti !

“ Les tons clairs des portes créent une atmosphère cosy et apaisante dans la lignée du style scandinave. Cette composition transforme l’intérieur en un véritable cocon tout en conservant une touche moderne”, ajoutent Aurélie et Céline. Mariées à un plan de travail effet marbre Venato Bianco, les façades illumineront la pièce. Et pour la touche finale, il ne faut pas oublier d’ajouter quelques plantes qui viendront parfaire l’ambiance naturelle !