Immobilier neuf – Hexaom prévoit de construire plus en 2023

Le groupe Hexaom a annoncé prévoir de construire plus de maisons en 2023, porté par des résultats financiers solides et une forte demande, notamment dans les zones tendues.

Le numéro un français de la construction de maisons individuelles Hexaom prévoit d’en produire davantage en 2023 malgré le contexte économique très défavorable à l’immobilier neuf, a-t-il communiqué mercredi.

« Le Groupe (…) prévoit une croissance de sa production 2023 sur ce secteur (la construction de maisons, NDLR) malgré la décroissance des prises de commande amorcée depuis 2022« , indique Hexaom dans un communiqué.

Au premier trimestre, le propriétaire de la marque Maisons France Confort a dégagé un chiffre d’affaires en hausse de 6,9% sur un an à 278,6 millions d’euros, avec une progression de 9,8% dans la construction de maisons, son coeur de métier.

Un climat plutôt défavorable pour le neuf

Mais les prises de commandes du constructeur au premier trimestre ont chuté de 24,7% en valeur et de 32,8% en nombre.

Comme les autres constructeurs et promoteurs, le groupe normand est mis en difficulté d’une part par la hausse des coûts de construction, alimentée par l’inflation des matériaux et une réglementation environnementale plus stricte, d’autre part par les difficultés d’accès au crédit immobilier pour les acquéreurs.

Soucieux de préserver ses marges, Hexaom a répercuté les hausses de coûts sur ses prix de vente moyens de maisons (hors terrain), passés de 154.500 euros hors taxes fin décembre à 166.100 euros fin mars.