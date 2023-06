Pros de l’immo : L’Unis lance la 7ème édition des Trophées de l’innovation

Depuis 2017, l’Unis promeut, grâce aux Trophées de l’Innovation, une approche ouverte de la profession immobilière en mettant en valeur les initiatives et produits innovants de son réseau de partenaires auprès de 30 000 professionnels de l’immobilier, partout en France.

L’Unis lance la 7ème édition de son évènement, fruit de coopérations au sein de l’écosystème immobilier avec professionnels, institutionnels et partenaires.

Participer au Trophée « INNOVATION »

Jusqu’au Mardi 05 septembre 2023 au soir, toutes les entreprises partenaires de l’Unis sont invitées à déposer leur candidature sur le site de l’Unis ou bien en envoyant leurs dossiers à l’adresse : innovation@unis-immo.fr

Jeudi 07 septembre 2023 : Sélection du lauréat par le jury composé des 15 membres de la Commission Innovation de l’Unis, présidée par Renaud Dalbera, pour le Trophée de l’Innovation.

Vendredi 15 septembre 2023 : Remise du trophée de l'Innovation lors du Congrès National de l'UNIS à Marseille.

« Nous sommes friands des réalisations mises en œuvre auprès de professionnels de l’immobilier, jouant un rôle de soutien, d’accompagnement et de support à leurs activités. Cette complémentarité entre l’innovation et le professionnel permettent une efficacité optimale de la gestion et de la transaction immobilières », souligne Danielle Dubrac, Présidente de l’Unis.

Le Trophée des Pprofessionnels

Jusqu'au mardi 05 septembre 2023, toutes les entreprises partenaires de l'Unis sont invitées à déposer leur candidature sur le site de l'Unis ou bien en envoyant leurs dossiers à l'adresse innovation@unis-immo.fr

Jusqu’au jeudi 14 septembre 2023 : Votes des adhérents et des professionnels de l’immobilier pour élire le top 5 du Trophée des professionnels, sous le contrôle de la Commission Innovation

Vendredi 15 septembre 2023 : Élection en direct du lauréat et remise du Trophée des Professionnels lors du Congrès National de l'UNIS à Marseille.



« Dématérialisation, techno-efficacité, objets connectés, performance énergétique et économique des bâtiments, data et BIM… les progrès technologiques sont constants et constituent une réelle valeur ajoutée pour les professionnels », indique Renaud Dalbera, Président de la Commission Innovation de l’Unis.