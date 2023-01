Immobilier : Qui sont les lauréats du Palmarès des Trophées Unis de l’Innovation 2022 ?

Chaque année depuis 2017, l’Unis souhaite promouvoir les innovations au sein de la profession immobilière avec Les Trophées Unis de l’Innovation. A l’occasion de son Congrès national qui s’est déroulé du 14 au 16 décembre derniers à Pau, l’Unis a distingué trois lauréats pour la 6e édition des Trophées Unis de l’Innovation. Après un premier prix décerné en novembre dernier au salon Rent, le Prix de l’Innovation a été attribué à la société SecurClés et celui des professionnels, à la société Appenin.

« Je félicite ces trois lauréats qui permettent aux professionnels de rendre avec agilité un service efficace à tous leurs clients », souligne Danielle Dubrac, Présidente de l’Unis. Au final, les sociétés distinguées au titre de 2022 sont :

SecurClés vainqueur du Prix de l’Innovation

SecurClés PRO, développé par la société française SecurKeys, est un service de gestion et de reproduction de clés, badges, et bips en ligne. 15.000 modèles sont reproductibles en ligne, par une administration sécurisée du service via le logiciel « Saas » (PC, Mac), la gestion des cartes de propriété et des certificats d’organigramme, la facturation, le paiement et le suivi automatisés aux bénéfices de tiers autorisés.

Appenin obtient le Prix des Professionnels

L’insurtech a été récompensée pour l’ensemble de son dispositif innovant : un accès simple et fiable à la distribution de garanties d’assurance par les professionnels de la gestion locative. La solution Appenin simplifie la gestion locative en permettant aux administrateurs de biens de proposer facilement une assurance habitation grâce à un parcours de souscription en ligne personnalisé.

Depozen lauréat du Prix de la Start Up

« La location sans dépôt de garantie » – propose un produit d’assurance en alternative au versement du dépôt de garantie traditionnel par un nouveau produit d’assurance souscrit par le locataire. L’assurance Depozen permet au locataire d’emménager sereinement, et au bailleur d’externaliser la gestion du dépôt de garantie.