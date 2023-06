L’Autorité de la concurrence vient de rendre un avis invitant les agents immobiliers à revoir leurs honoraires à la baisse au motif qu’ils sont trop élevés. Faut-il s’en réjouir ? Faut-il s’en inquiéter ? Alain Cohen Boulakia, avocat associé au cabinet SVA, répond au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

«L’avis de l’autorité de la concurrence est un constat selon lequel les honoraires sont trop élevés en France par rapport aux autres pays européens, explique-t-il. A mon avis, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Je doute de la pertinence de cette comparaison. Notamment parce qu’on met en parallèle des chiffres TTC et Hors taxe. Et on ne connaît pas la palette de services proposés dans les autres pays … En conclusion, l’Autorité de la concurrence s’interroge sur les moyens de réguler les honoraires et de les baisser.»

Pour Alain Cohen Boulakia, « autant l’analyse du marché français est bien faite autant celle sur les autres pays de la communauté européenne est succincte, pour ne pas dire inexistante« .

« Déréguler la profession d’agent immobilier ne fera pas baisser les honoraires »

La solution pour l’Autorité de la concurrence est de déréguler le marché en envisageant deux options.

Dans la 1ère, l’Autorité de la concurrence propose de sortir l’activité transaction du périmètre de la loi Hoguet. Autrement dit tout le monde peut faire d’immobilier sans aucune assurance, sans garantie, ni formation. « C’est le Far West », s’insurge Alain Cohen Boulakia.

Dans la 2° option : l’Autorité veut saucissonner la prestation. N’importe qui peut faire l’estimation, rédaction d’annonces, préparation du dossier. La prestation étant facturée. Tout ce qui reste dans le champ de la négociation et de la conclusion du dossier concerne les professionnels et est lié aux résultats.

« En dérégulant la profession, je ne vois pas comment l’une des deux options pourraient faire baisser les honoraires. Il y a d’autres pistes de réflexion. Notamment de faire mieux respecter la loi Hoguet. ET est-ce que l’on va mieux protéger le consommateur en dérégulant la profession! «