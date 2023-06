Crédit immobilier : La hausse exceptionnelle du taux d’usure ouvre l’accès au crédit

En juillet, les taux d’usure sortent le grand jeu ! Dans un contexte de remontée rapide des taux de crédit, ils suivent la marche et dépassent le seuil symbolique de 5 % pour les prêts sur 20 ans et plus.

La hausse est exceptionnelle ! Les taux d’usure atteignent désormais 4,84 % pour les prêts sur 10 à 20 ans et 5,09 % sur ceux sur 20 ans et plus… Avec 41 points de base de plus ce mois-ci sur les prêts de 20 ans et plus, le niveau d’ouverture de l’accès au crédit est le plus important depuis le début de l’année.

Les banques purgent la situation pour pouvoir redémarrer

« Cela démontre, comme nous le disions au début du mois de juin, que les hausses ont été très fortes. Les banques souhaitent vraiment purger la situation pour pouvoir redémarrer. Et même si le redémarrage sera plus long que prévu, probablement pas avant le mois d’octobre pour avoir des crédits, et des clients, pour le début de l’année. Il faut donc prévoir encore de nouvelles hausses de taux de crédit pour les 3 mois à venir mais si l’accès au crédit se normalise ce sera une véritable amélioration », commente Cécile Roquelaure, Directrice des Etudes d’Empruntis.