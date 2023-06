Crédit immobilier : Les taux d’usure dépassent le seuil symbolique de 5 % pour les prêts sur 20 ans et plus

Les taux d’usure, révisés mensuellement depuis le 1er février, sont en forte hausse pour le mois de juillet. Ils atteignent désormais 4,84 % pour les prêts sur 10 à 20 ans et 5,09 % sur ceux sur 20 ans et plus.

Les nouveaux taux d’usure, dont la publication est désormais mensuelle, ont été dévoilés le 29 juin au Journal Officiel. Ils sont en très forte hausse, notamment sur 20 ans et plus, la durée des crédits actuellement la plus répandue dans un contexte de forte remontée des taux de crédit : + 0,41 point.

Taux d’usure à 5,09 % sur 20 ans et plus : Une remontée de 0,41 point en un mois

Pour la 1ère fois depuis 2012, les taux d’usure dépassent ainsi le seul de symbolique de 5 %, après avoir dépassé celui de 4 % en mars seulement ! A l’époque, les taux de crédit atteignaient en moyenne 4,30 % sur 20 ans.

Les taux d’usure atteignent désormais 4,84 % pour les prêts sur 10 à 20 ans et 5,09 % sur ceux sur 20 ans et plus. Par rapport à fin 2022, la hausse est de 2 points, en seulement un peu plus de 6 mois !

Taux d’usure à 5,09 % : un niveau inédit depuis 2012

« L’augmentation des taux d’usure s’est fortement accélérée pour le mois de juillet avec désormais un taux d’usure à plus de 5 % sur 20 ans et plus, de retour à son niveau de 2012. Cela démontre que la hausse des taux de crédit à été très rapide ces dernières semaines. Sans la décision de réviser mensuellement les taux d’usure, ils seraient actuellement à 4,5 %. La remontée des taux d’usure est une bonne nouvelle car mois après mois, ils deviennent moins bloquants et permettent théoriquement de financer davantage d’emprunteurs… Sauf que dans les faits, les taux de crédits augmentent, mais pas les volumes… », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

En effet, la remontée rapide des taux d’usure pour les prêts sur 20 ans et plus est liée à la forte hausse des taux de crédit des prêts sur 20 et 25 ans ces dernières semaines. Selon la Banque de France, le taux effectif pratiqué par les établissements de crédit au cours des trois mois précédant le 1er juillet est de 3,82 %, auquel s’ajoute une marge d’un tiers pour obtenir le taux d’usure.

« Mécaniquement, de part sa formule de calcul, le taux d’usure augmente plus vite lorsque les taux sont élevés : lorsque les taux de crédit sont plus élevés, la marge d’un tiers l’est aussi, et donc la hausse des taux d’usure est plus importante. A ce rythme et avec la poursuite de la révision mensuelle qui a été actée, on pourrait avoir des taux d’usure à plus de 6 % en fin d’année », estime Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Des taux de crédit à 5% début 2024

Dans ce contexte de remontée rapide des taux d’usure, les banques augmentent également leurs taux de crédits, mois après mois. Mais jusqu’où et jusqu’à quand ?

Actuellement, et avant réception des barèmes du mois de juillet qui, avec des taux d’usure en hausse, devraient également affichés encore des augmentations, les taux moyens sont de 3,6 % sur 15 ans, 3,8 % sur 20 ans et 4 % sur 25 ans, mais avec des taux fréquemment proposés à plus de 4 % sur 20 ans et plus.

« Dans ce contexte, avec cette remontée très rapide des taux d’usure et la volonté de la Banque centrale européenne de poursuivre sa politique de hausse des taux directeurs pour juguler l’inflation, nous maintenons notre scénario de taux à 4,5 % d’ici la fin de l’année, et peut être même la réapparition de taux à 5 % début 2024… Ce serait une mauvaise nouvelle pour les emprunteurs dont la capacité d’emprunt chuterait encore davantage, et qui, sans une forte baisse des prix, seraient encore davantage dans l’incapacité d’acheter », conclut Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer