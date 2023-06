Chamonix : Chalet exceptionnel de 12 pièces avec vue sur la chaîne du Mont-Blanc

Cette superbe propriété à l’architecture contemporain, comprenant 12 pièces dont 4 chambres, située à Chamonix, dans le quartier Les Tines, dans une impasse tranquille, à seulement cinq minutes en voiture du télécabine de la Flégère, est à vendre par Athena Advisers.

Entouré de forêts et embrassant tout le panorama, des Drus au Mont Blanc, cet exceptionnel chalet est très proche du golf 18 trous de Chamonix avec un accès direct à tous les sentiers de randonnée de la vallée.

Un écrin de verdure

Jardin paysagé et piscine extérieure

Niché sur un terrain ensoleillé et entouré d’arbres pour une intimité renforcée, le chalet bénéficie d’une disposition semi-circulaire, la maison principale et la maison d’hôtes étant organisées autour d’un jardin magnifiquement paysagé et d’une belle piscine extérieure.

Plus de 460 m² habitables, dont une salle de jeux et un bar

Avec de grandes fenêtres qui inondent l’intérieur de lumière naturelle, le chalet offre plus de 460 m² habitables, dont une superbe chambre master, un salon décloisonné, une salle de jeux et un bar. Le rez-de-chaussée s’ouvre sur une vaste terrasse avec vue imprenable sur la chaîne du Mont-Blanc.

Salle de sport privé et d’un espace bien-être avec jacuzzi, hammam et sauna

Le chalet dispose d’une salle de sport privé et d’un espace bien-être avec jacuzzi, hammam et sauna. Un mazot traditionnel en bois de 143 m² peut être utilisé comme maison d’hôtes indépendante, et le chalet est également livré avec un double garage et plusieurs dépendances sur le terrain.

Le prix: 10,5 millions d’euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.athenaadvisers.com.