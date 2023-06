Immobilier : Avec un bilan solide, Bruno Arcadipane réélu Président d’Action Logement et Phillipe Lengrand Vice-président

Les Partenaires sociaux d’Action Logement Groupe ont approuvé les comptes financiers pour l’exercice 2022 et réélu Bruno Arcadipane, président d’Action Logement Groupe et Philippe Lengrand, Vice-président.

Marquée par un contexte difficile pour l’ensemble du secteur du logement, 2022 a permis au Groupe paritaire de confirmer ses engagements en faveur du logement abordable et durable.

Action Logement est resté mobilisé et a poursuivi son activité en 2022 en délivrant plus de 800 000 aides et services aux salariés (dont 54% à des moins de 30 ans) et en obtenant plus de 43 000 engagements à construire pour l’ensemble de ses filiales immobilières. Le bilan du Groupe traduit les investissements entrepris et sa solidité en dépit d’un contexte contraint.

Action Logement poursuit ses aides et ses investissements

Cette mobilisation exceptionnelle s’appuie sur les ressources de la collecte : 1,73 Md€ (en hausse de 4,6 % par rapport à 2021) et 1,1 Md€ de retours sur prêts complétés de 2 Mds€ d’émissions obligataires, soit un total de 4,86 Mds€. En 2022, Action Logement Services (ALS) a engagé 6,3 Mds€, soit :

1,3 Md€ pour les aides aux salariés des entreprises.

4,3 Mds€ pour le financement de l’ensemble des personnes morales au profit du logement social et intermédiaire, par le soutien du déploiement de l’activité de l’Opérateur National de Vente (ONV) et par la poursuite des engagements au bénéfice de la revitalisation des centres-villes dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville (ACV). Pour ce programme, 1,4 Md€ ont été investis depuis 2018.

0,7 Md€ pour les politiques de l’Etat (dont 350 M€ pour le Fonds National d’Aide à la Pierre (FNAP) et 324 M€ pour l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).

En 2022, Action Logement Immobilier a investi 7 Mds€ sur l’ensemble des territoires métropolitain et ultramarin à travers :

Les investissements pour la production de logements neufs : 5,3 Mds€.

Les investissements pour la réhabilitation et la résidentialisation : 1,7 Md€.

Une solidité financière

Ainsi, le bilan consolidé du Groupe de 100 Mds€ (+ 5 % par rapport à 2021) traduit les investissements du Groupe et sa solidité financière :

Un parc locatif de 1 090 304 logements pour 70 Mds€ de valeur nette comptable.

6,8 Mds€ d’investissements immobilisés.

La trésorerie d’ALS est de 2,8 Mds€, pilotée au plus juste pour rester au-delà des seuils prudentiels réglementaires. Elle traduit la poursuite en 2022 du déploiement du Plan d’Investissement Volontaire lancé en 2019, partiellement financé par deux émissions obligataires d’un montant total de 2 Mds€ réalisées en 2022.

10,9 Mds€ d’encours de prêts (+ 3 %).

32,1 Mds€ de capitaux propres (+1 %).

43,9 Mds€ d’emprunts et de dettes financières pour financer les investissements immobiliers (+6 %).

Le résultat net part du Groupe s’établit à +0,2 Md€ contre une perte de -1,4 Md€ en 2021. Ces résultats traduisent :

La stabilité des revenus des filiales immobilières avec des loyers perçus pour 5,5 Mds€ (+3 %) et les investissements exceptionnels d’ALS conduisant à un résultat opérationnel de 0,4 Md€.

Une dégradation du résultat financier des filiales immobilières de 0,1 Md€ conséquence de la hausse des taux d’intérêt.