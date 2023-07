Crédit immobilier : Sans surprise, emprunter en juillet coûte plus cher qu’en juin

En juillet, les taux sont de nouveau à la hausse. Et emprunter coûte toujours plus cher. Le point avec le Baromètre de La Centrale de Financement sur les conditions d’accès au crédit.

Les grilles de taux du mois de juillet sont une nouvelle fois à la hausse. Elles sont davantage marquées au niveau des taux moyens proposés aux emprunteurs avec une augmentation ne dépassant pas les 17 points comparé au mois de juin. Au niveau des meilleurs taux, l’augmentation maximale est de 0,15 %. Le point avec le Baromètre de La Centrale de Financement sur les conditions d’accès au crédit.

Une mensualité de crédit qui augmente toujours plus

Avec les meilleurs taux annoncés ce mois-ci, un emprunteur contractant un prêt d’un montant de 180 000 euros sur 20 ans à 3,30 % verra sa mensualité s’élever à 1 026 euros pour un coût total du crédit de 66 125 euros. Cela correspond à une augmentation de 10 euros pour les mensualités pour un impact de 2 191 euros sur le coût total pour un prêt aux mêmes critères d’emprunt avec les meilleurs taux proposés en juin.

Évolution des taux depuis janvier 2021

Les taux immobiliers moyens de juillet 2023 par durée d’emprunt

Les taux moyens constatés et proposés par les établissements prêteurs sont en hausse comparé au mois dernier (entre 0,14 % et 0,17 %). La plus petite augmentation s’observe sur les prêts octroyés sur 7 ans, 10 ans, 20 ans et 25 ans avec une augmentation de 0,14 %. Pour les durées de prêts de 12 et 15 ans, l’augmentation est de 0,17 %.

Durée de prêt Taux fixesde juin 2023 Taux fixesde juillet 2023 Evolution Remboursement mensuel pour 10 000 € empruntés 7 ans / 84 mois 3,09 % 3,23 % +0,14 % 133,17 € 10 ans / 120 mois 3,14 % 3,28 % +0,14 % 97,86 € 12 ans / 144 mois 3,21 % 3,38 % +0,17 % 84,54 € 15 ans / 180 mois 3,27 % 3,44 % +0,17 % 71,19 € 20 ans / 240 mois 3,40 % 3,54 % +0,14 % 58,20 € 25 ans / 300 mois 3,60 % 3,74 % +0,14 % 51,36 €

Les meilleurs taux immobiliers de juillet 2023 par durée d’emprunt

Les meilleurs taux constatés et proposés par les établissements prêteurs sont en hausse globale comparé au mois dernier (entre 0,10 % et 0,15 %). La plus petite hausse est constatée sur les financements sur 20 ans avec une augmentation de 0,10 %, Les meilleurs taux sur 12 ans, 15 ans, et 25 ans sont en augmentation de 0,15 %.

Concernant les durées de prêt de 7 ans et 10 ans, elles n’ont pas varié comparé au mois dernier. Les emprunteurs avec de très beaux profils peuvent toujours prétendre obtenir un taux à partir de 2,70 % pour ces durées.

Durée de prêt Taux fixesde juin 2023 Taux fixesde juillet 2023 Evolution Remboursement mensuel pour 10 000€ empruntés 7 ans / 84 mois 2,70 % 2,70 % = 130, 79 € 10 ans / 120 mois 2,70 % 2,70 % = 95,18 € 12 ans / 144 mois 2,85 % 3,00 % +0,15 % 82,78 € 15 ans / 180 mois 2,95 % 3,10 % +0,15 % 69,54 € 20 ans / 240 mois 3,20 % 3,30 % +0,10 % 56,97 € 25 ans / 300 mois 3,30 % 3,45 % +0,15 % 49,79 €