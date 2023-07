Crédit immobilier : Les banques pourraient réouvrir les vannes du crédit après l’été

Ce mois-ci, comme depuis février 2022, les barèmes reçus sont invariablement à la hausse : aucune stagnation, aucune baisse. Les augmentations sont en moyenne de 25 points de base, mais la fourchette est large, de 10 à 40 points de base, et près de la moitié des barèmes reçus présente une augmentation à minima de 30 points de base.

Pour les banques, prêter doit être une opération rentable …

Les établissements procédant aux plus fortes hausses ont édité leur barème après la publication du taux d’usure (pour mémoire en hausse de 41 points de base sur les durées 20 ans et plus). Des hausses qui ont toujours un impact fort et pour tous les profils : les hausses sur les meilleurs profils sont même plus fortes que le taux moyen, avec +20 pdb sur 20 ans !

Les banques acceptent toujours de prêter mais la rentabilité de l’opération est essentielle, quel que soit le profil.

… et la hausse des taux commence à produire ses effets

« Les hausses successives commencent à produire leurs effets : de premiers partenaires nous indiquent recommencer à être rentables… , précise Cécile Roquelaure, directrice des études d‘Empruntis. Nous ne sommes certes pas sur des niveaux de rentabilité connus avant janvier 2022 mais cela confirme notre projection : la reprise devrait arriver après l’été. Elle sera largement facilitée par la reconduction de la fréquence d’actualisation du taux d’usure, prolongée jusqu’en janvier 2024 par arrêté. Nous allons ainsi rentrer dans une nouvelle étape. Après la période de hausse, il s’agira de savoir qui réouvrira les vannes du crédit en premier. Les partenaires se regardent en chiens de faïence et si peu d’entre eux souhaitent être les premiers, personne ne souhaite être à la traîne pour 2024 qui pourra s’annoncer une année de reprise sans tambour ni trompette. En attendant de bonnes nouvelles, l’ouverture de la période estivale signe le ralentissement de l’activité pour tous, et si vous avez un dossier à instruire, il faut se hâter pour avoir un accord de banque au plus vite, avant la prochaine hausse de taux !»