Dans le contexte d’un ralentissement généralisé du marché immobilier français, la Nouvelle-Aquitaine se distingue par une contraction significative des transactions, notamment dans les segments des maisons et des appartements. Cette contraction est principalement due à une augmentation continue des prix immobiliers, exacerbée par des facteurs économiques plus larges. Voici les points à retenir des dernières données du bilan Century 21 France sur le marché de l’ancien au 1er semestre 2023.

Le nombre de vente a chuté de 21,3% en 1 an en Nouvelle Aquitaine

Tandis que le volume des transactions immobilières connaît un déclin global de 14,3% sur l’ensemble du pays sur une année selon les dernières données de Century 21, les ventes piquent littéralement du nez en Nouvelle Aquitaine.

Le nombre de transactions immobilières réalisées au premier semestre 2023 est en chute de 21,3% par rapport au premier semestre 2022 pour les appartements. Le recul se chiffre à 12% pour les maisons.

Cette contraction du marché n’a pas été contrebalancée par une baisse correspondante des prix.

Les prix de l’immobilier ont du mal à s’ajuster en Nouvelle Aquitaine

Les prix continuent d’augmenter de +3,4% pour les maisons et de +1,3% pour les appartements sur un an. Cette absence d’ajustement des prix a pour conséquence une contraction marquée de l’activité.

La Gironde, par exemple, stabilise ses prix à la baisse (-1,4% pour les maisons et -0,2% pour les appartements), mais l’activité ne redémarre pas et affiche un recul de -23,7% sur les maisons et -21,4% sur les appartements entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023.

Les délais de vente passent à 89 jours pour les maisons

Les délais de vente augmentent en conséquence : +6 jours pour les maisons et +8 jours pour les appartements, s’établissant respectivement à 89 et 86 jours.

La superficie des appartements vendus progresse légèrement

La superficie moyenne des maisons vendues est en recul de -1,7%, alors que celle des appartements progresse de +2,6%, ce qui peut indiquer un changement de comportement des acheteurs.

Les chiffres clés de l’immobilier en Nouvelle-Aquitaine Pour les maisons Prix moyen au mètre carré : 2836 euros (+3,4% sur 12 mois)

Délais de vente : 89 jours (+6 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 301 515 euros (+2% sur 12 mois)

Superficie moyenne du bien acheté : 116 mètres carrés (-2 mètres carrés soit -1,7%) Pour les appartements Prix moyen au mètre carré : 3707 euros (+1,3%)

Délais de vente : 86 jours (+8 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 210 571 euros (+3,5% sur 12 mois)

Superficie moyenne du bien acheté : 59,5 mètres carrés (+1,5 mètres carrés soit +2,6%) Durée moyenne du crédit immobilier : 21,5 ans Source : Century 21 France– Bilan 1er semestre 2023