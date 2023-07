Le marché immobilier en Occitanie connaît un ralentissement général, en phase avec la tendance nationale. Ce ralentissement se manifeste par une contraction de l’activité, notamment dans les segments des maisons et des appartements. Les facteurs économiques et la hausse continue des prix immobiliers contribuent à ce ralentissement. Voici les points clés à retenir du bilan du premier semestre 2023 dressé par les agences immobilières Century 21.

Baisse significative des transactions immobilières

La région Occitanie enregistre une baisse significative du nombre de transactions immobilières, reflétant le ralentissement du marché. Sur une période de douze mois, le nombre de ventes diminue de 16,2% tous types de biens confondus. Ce recul d’activité est plus marqué pour les maisons, avec une baisse de 17,8%, que pour les appartements où la baisse atteint 14,1%.

Les prix en hausse de 3,8% sur un an

Malgré le ralentissement de l’activité, les prix immobiliers en Occitanie continuent d’augmenter. Sur douze mois, les prix des biens immobiliers augmentent de 3,8% tous types de biens confondus. Cependant, il convient de noter que les évolutions des prix diffèrent selon les départements de la région. Par exemple, dans le département de l’Hérault, les prix des maisons ont connu une hausse conséquente de 8,1%, tandis que les appartements ont enregistré une augmentation de 5,8%.

Près de 100 jours pour vendre une maison

Les délais de vente en Occitanie connaissent une légère augmentation, témoignant d’une période de transition sur le marché immobilier.

Les délais de vente pour les maisons s’établissent à 98 jours, en hausse de 2 jours par rapport à l’année précédente.

Pour les appartements, les délais de vente sont de 96 jours, soit une augmentation de 3 jours sur douze mois.

Cette augmentation des délais peut être attribuée à une prudence accrue des acheteurs et à une offre plus abondante sur le marché.

Quasi stabilité de la superficie des biens vendus

Les superficies moyennes des biens vendus en Occitanie ont connu des variations. Pour les maisons, la superficie moyenne des biens achetés est de 114,2 mètres carrés, enregistrant une légère baisse de 0,8 mètre carré, soit 0,7% sur douze mois. En revanche, pour les appartements, la superficie moyenne des biens vendus est de 54,8 mètres carrés, en légère augmentation de 0,3 mètre carré, soit 0,6% sur douze mois.

Ce qu’il faut retenir sur le marché en Occitanie

Le marché immobilier en Occitanie fait face à un ralentissement de l’activité, avec une contraction du nombre de ventes dans les segments des maisons et des appartements. Malgré cela, les prix immobiliers continuent d’augmenter dans la région, bien que les évolutions varient d’un département à l’autre. Les délais de vente se sont légèrement allongés, et les superficies des biens vendus ont connu des variations modestes. Les acteurs du marché immobilier en Occitanie doivent prendre en compte ces tendances pour ajuster leurs stratégies et répondre aux attentes des acheteurs dans cette période de transition.

Les chiffres clés de l’immobilier en Occitanie

Maisons

Nombre de transactions : -17,8%

Prix moyen au mètre carré des maisons : 2 253 € (+4,8% sur 12 mois)

Délais de vente : 98 jours (+2 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition :237 968 € (+4,5% sur 12 mois)

Superficie moyenne du bien acheté : 114,2 m2 (-0,8 m2 soit -0,7% sur 12 mois)



Appartements

Nombre de transactions : -14,1%

Prix moyen au mètre carré des maisons : 2 910 € (+2,2% sur 12 mois)

Délais de vente : 96 jours (+3 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 144 645 € (+1,8% sur 12 mois)



Superficie moyenne du bien acheté :54,8 m2 (+0,3 m2 soit +0,6% sur 12 mo

Durée moyenne du crédit immobilier : 21,5 ans



Source : Century 21 France– Bilan 1er semestre 2023