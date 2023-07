Alors que le marché immobilier français connaît un ralentissement généralisé, le Centre Val de Loire affiche des baisses de prix encore relativement modestes. Zoom sur les données locales issues de la dernière étude de conjoncture de Century 21 France dressant le bilan du marché de l’ancien au premier semestre 2023.

De légères baisses de prix

La région du Centre Val de Loire n’échappe pas à la tendance nationale de ralentissement du marché immobilier. En effet, les prix immobiliers connaissent une légère baisse, avec une diminution de 1,2% pour les maisons et de 0,9% pour les appartements.

Il convient cependant de noter que les situations peuvent varier d’un département à l’autre dans la région. Par exemple, dans le Loiret, le prix moyen au mètre carré connaît une augmentation de 8,5%, ce qui témoigne d’une dynamique différente par rapport à d’autres départements. Le Loir-et-Cher affiche également une hausse des prix, avec une augmentation de 5%. Ces disparités mettent en évidence la diversité du marché immobilier régional et la nécessité de prendre en compte les spécificités locales lors de l’analyse du secteur.

Les acquéreurs réduisent les surfaces

Toutefois, malgré ces baisses de prix, les acquéreurs du Centre Val de Loire ont réussi à s’adapter en optant pour des biens de taille réduite. La superficie moyenne des maisons achetées a ainsi diminué de 6%, tandis que celle des appartements a diminué de 4,5%. Cette tendance reflète une volonté d’ajustement aux contraintes économiques actuelles, ainsi qu’une recherche de biens plus compacts et plus abordables.

71 jours pour vendre un appartement, 79 pour vendre une maison

Malgré le ralentissement du marché, les délais de vente restent relativement stables dans la région du Centre Val de Loire. Les maisons se vendent en moyenne en 79 jours, avec une légère diminution de 2 jours par rapport à l’année précédente, tandis que les appartements se vendent en 71 jours, avec une légère augmentation de 1 jour. Cette stabilité des délais de vente indique une certaine résilience du marché immobilier régional face à la conjoncture économique actuelle.

Les chiffres clés de l’immobilier en Centre Val de Loire Maisons Nombre de transactions : en baisse de 8,8%

Prix moyen au mètre carré des maisons : 2 432 euros (-0,9% sur 12 mois)

Délais de vente : 79 jours (-2 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 191 368 euros (-6% sur 12 mois)

Superficie moyenne du bien acheté : 112,1 mètres carrés (-7,1 mètres carrés soit -6% sur 12 mois) Appartements Nombre de transactions : en hausse de 2,5%

Prix moyen au mètre carré des appartements : 1 770 euros (-1,2% sur 12 mois)

Délais de vente : 71 jours (+1 jour sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 142 067 euros (-7% sur 12 mois

Superficie moyenne du bien acheté : 59,8 mètres carrés (-2,8 mètres carrés soit -4,5% sur 12 mois) Source : Century 21 France– Bilan 1er semestre 2023