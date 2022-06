Immobilier Val de Loire (Berry) : Attention à l’emplacement avant de craquer pour un bien de charme

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Après une dizaine d’année dans l’hôtellerie, la finance et la banque, Ludovic Beviere est devenu consultant immobilier « De la Cour au Jardin » dans le Val de Loire. Rencontre avec le spécialiste des biens de charme situés dans le Cher (18), l’Indre (36), ou la Nièvre (58).

Ludovic Beviere est consultant immobilier « De La Cour Au Jardin », agence fondée en 1998 sur Paris par Isabelle Larochette. De la Cour au Jardin est le 1er réseau de mandataires à travailler principalement les biens de charmes, ces lieux qui ont une âme, une histoire à raconter.

Il est agent depuis une dizaine d’années après avoir travaillé dans l’hôtellerie, l’assurance et la finance. Son champ d’action se développe dans la région Centre-Val-de-Loire. Après l’Indre (36) et le Cher (18), il souhaite agrandir l’équipe dans la Nièvre (58), l’Allier (03) et la Touraine (37).

Quelle est votre définition des biens de charme ?

Ludovic BEVIERE : Un bien de charme, c’est bien avec une âme. Quand on parle d’immobilier de charme, on pense souvent à des biens chers mais ce n’est pas forcément le cas. Un bien de charme, ce peut être une grange rénovée à 50 000 ou 100 000€ comme une longère avec des bois et des étangs à 1 million. Il n’y a pas de petits ou de gros biens. Nous gérons exclusivement des biens avec une histoire et ce qui est certain, c’est que le pavillon lambda n’est pas du tout notre cible.

Quel est le profil des acquéreurs intéressés par un bien de charme dans votre région Centre-Val-de-Loire ?

Ludovic BEVIERE : En plus de notre clientèle locale notre Berry suscite l’engouement de l’ensemble de nos régions et plus particulièrement d’une clientèle Parisienne et internationale. En effet, la région attire une clientèle francilienne qui désire se mettre au vert et être à 2/3h maximum de paris avec des biens sans vis-à-vis avec de la verdure…

Nous attirons aussi une clientèle internationale, belge et hollandaise notamment, chez qui la terre coûte très chère. Ils achètent des biens immobiliers de types longères ou granges rénovées à la condition sine qua none d’avoir de grands espaces (1ha, 2ha, …). Ils cherchent des biens avec des étangs, des bois, une nature étendue un véritable espace.

Notre position centrale à moins de 3h de paris, nos paysages bocageux et la quiétude qui va avec ainsi que nos prix atttractifs font du Berry une région aujourd’hui prisée.

Quel est le prix moyen des biens que vous avez en portefeuille ?

Ludovic BEVIERE : Les prix d’entrée de gamme pour une grange à rénover peuvent être inférieurs à 50 000 euros. Le panier moyen de biens de charme tourne autour de 250 000 euros. Mais les grandes propriétés rénovées et disposant de quelques hectares de terrain ou d’un étang par exemple vont bien au delà. Ces derniers mois, j’ai réalisé deux transactions à 1 000 000 €. Cela aurait été impensable il y a quelques années en arrière. Les belles propriétés ont pris en valeur.

2021 a été une année extraordinaire, et les acquéreurs parisiens ou étrangers disposant d’un beau budget, ont fait augmenter les prix.

La hausse des prix va t-elle durer ?

Ludovic BEVIERE : Je pars du principe que la hausse des prix ne va pas forcément durer. Parmi les acquéreurs qui ont acheté ici pour s’échapper de Paris, je ne serais pas étonné que certains remettent leurs biens à la vente d’ici deux à trois ans. Ce qui est sûr, c’est qu’il va va être plus difficile dans les années qui viennent de dénicher, de trouver des biens de charme comme on les aime. Aujourd’hui, nous avons plus de demandes que de biens à proposer alors que c’était l’inverse il y a 10 ans lorsque j’ai débuté.

Quels sont les biens les plus recherchés ?

Ludovic BEVIERE : Les biens que nous vendons le plus actuellement se trouvent en campagne, sans voisins trop proches, avec de la prairie, mais à moins d’un quart d’heure des commodités. Le bien type que nous vendons en région Centre-Val-de-Loire, c’est la bâtisse en pierre, de préférence rénovée, avec un grand espace de vie, trois chambres minimum, un grand terrain et des dépendances pour différentes activités qui vont du passe-temps à l’aménagement de chambres d’hôtes.

Quels conseils donneriez-vous à de futurs acquéreurs recherchant un bien dans le Centre-Val-de-Loire ?

Ludovic BEVIERE : Tout d’abord, il faut travailler avec une personne de confiance qui s’intéresse réellement à votre projet. Contrairement aux agents immobiliers qui font de l’abatage, je considère qu’il est important de prendre le temps de comprendre le client, de trouver le bien adéquat. Je ne cours pas après les mandats de vente.

Une fois qu’on a trouvé le bon interlocuteur, il faut faire attention à l’emplacement. Dans certains secteurs, il y a des propriétés coup de cœur mais qui sont relativement isolées. Notre rôle, c’est d’accompagner le client dans sa démarche pour qu’il ne fasse pas d’erreur dans son choix.

Enfin, il faut faire attention au prix notamment des ventes entre particuliers. Les vendeurs avaient déjà tendance à surévaluer leur bien pour des raisons sentimentales et financières. Avec l’effet Covid, ce phénomène s’est accentué.

Exemple de bien mis en vente par Ludovic Bévière, de la Cour au Jardin

Beau domaine aux aspérités authentiques

DR. De la Cour au Jardin

Située à Cosne-Cours-sur-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté à environ 1h50 de Paris, cette demeure de 284 m2 implantée au centre d’une immense propriété et invite au voyage et au lâcher prise.

La bâtisse construite en 1800 est baignée de lumière. Elle dispose de 5 grandes chambres, 3 salles d’eau et d’une une salle de bain pour vivre comme dans un rêve éveillé. Son prix : 480 700 €