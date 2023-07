En Bourgogne-Franche-Comté, comme partout en France, le marché immobilier est en pleine mutation. Alors que le nombre de transactions immobilières, en constante augmentation depuis 8 ans, a connu une baisse significative de -14,1% entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023 selon le bilan du marché de l’ancien au 1er semestre publié par Century 21. Zoom sur les chiffres clés.

Impact de la hausse des taux d’intérêt sur le pouvoir d’achat immobilier

L’un des facteurs clés de ce retournement de marché est la hausse brutale des taux d’intérêt, conjuguée à une forte inflation, qui a largement pesé sur le pouvoir d’achat immobilier des ménages en France. Le pouvoir d’achat immobilier a ainsi reculé de -18,4% par rapport à juillet 2022. Ce contexte national n’épargne pas la Bourgogne-Franche-Comté, où l’on observe une baisse des prix pour compenser l’atrophie de l’enveloppe financière mobilisable par emprunt.

Des fluctuations de prix contrastées

Pour les maisons

Alors que le prix moyen au mètre carré des maisons en France continue d’augmenter (+0,9%), atteignant un record historique à 2636 € le m², la région Bourgogne-Franche-Comté enregistre une hausse de 21% pour un prix moyen de 1 672 euros le m². Ces augmentations, bien qu’importantes, restent inférieures à la moyenne nationale, ce qui pourrait témoigner d’une résistance de la part des vendeurs à baisser leurs prix.

Pour les appartements

Au niveau national, les appartements connaissent une légère diminution de leur prix de -1,7%, atteignant 4198 € le m², un niveau toujours supérieur à celui de 2021. En revanche, en Bourgogne-Franche-Comté, le prix moyen au mètre carré des appartements a baissé de -8,1% pour atteindre 2 140 euros. Cette baisse plus marquée qu’au niveau national pourrait indiquer une plus grande flexibilité des vendeurs dans la région.

Le défi de l’apport personnel et l’adaptation des ménages

Face à la hausse des crédits et à la résistance des prix, l’apport personnel est devenu un enjeu crucial pour l’acquisition d’un bien immobilier. Ainsi, l’apport personnel nécessaire pour acheter un bien correspondant au montant moyen d’acquisition en France a augmenté de plus de 60% entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023 et représente désormais près de 35% du prix d’achat du bien. Cette tendance a pour conséquence une baisse des surfaces achetées, de -1,6% pour les maisons et de -1,9% pour les appartements au niveau national. En Bourgogne-Franche-Comté, cette diminution est de -5,4% pour les maisons et -1,8% pour les appartements.

Perspectives pour l’immobilier en Bourgogne-Franche-Comté

Le marché immobilier de la Bourgogne-Franche-Comté, tout comme le marché national, est confronté à des défis majeurs.

Selon Charles Marinakis, président de Century 21 France, « le souhait d’être propriétaire est toujours extrêmement présent dans le cœur des Français. Nous ne sommes pas face à un désamour de la population pour l’acquisition mais face à un désemparement des ménages devant des niveaux de prix trop élevés que les conditions de crédit ne permettent plus d’absorber. »

Ainsi, malgré un contexte difficile, la volonté d’accéder à la propriété reste forte et le marché immobilier de la Bourgogne-Franche-Comté continue d’évoluer dans ce paysage en pleine transformation.

