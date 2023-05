Charles Marinakis est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, le Président de Century 21 France fait le point sur le marché immobilier. Selon lui, certes, la période est à l’incertitude mais le fait que tout le monde donne son avis dans les médias contribue à un brouhaha médiatique dans lequel les clients se perdent. « Ils sont dans l’expectative. Le Gouvernement devrait faire des annonces le 5 juin. On verra si cela suffit à relancer le marché …« , explique t-il.

Le marché est bloqué parce que les prix ne baissent pas suffisamment

Selon le président de Century 21 France, ce qui pose un vrai problème, c’est que les prix ne baissent pas suffisamment : « Les prix à fin avril par rapport au début de l’année n’ont baissé que de 2,1%. Or ce n’est pas suffisant pour réguler le marché. La hausse des taux a désolvabilisé une partie des acquéreurs. Il n’y a donc d’autre alternative que d’ajuster les prix à la baisse. Pour dégripper le marché, il faudrait que les prix baissent de 12% !« .

L’ajustement des prix, une absolue nécessité

L’immobilier est un cycle long. Il faut du temps pour convaincre les vendeurs de l’absolue nécessité d’ajuster leurs prix. Les agents immobiliers ne se réjouissent pas de cette situation de tension sur le marché. « En revanche, ils ont là une opportunité de reprendre la main sur leur métier. L’intermédiation consiste à mettre les deux parties d’accord sur la chose et le prix. Or, dans la chose et le prix, il y a le prix. Ces dernières années, les professionnels avaient moins besoin de faire ce travail sur le prix. Il faut donc qu’ils réapprennent à le faire« , reprend Charles Marinakis.

Pas de raison de solder le travail des agents immobiliers

Dans son réseau d’agences immobilières, Charles Marinakis encourage les négociateurs à être responsables et à faire ce travail de pédagogie auprès des vendeurs car, selon lui, les agents immobiliers ont une responsabilité dans la régulation du marché.

La baisse des honoraires doit-elle accompagner ce mouvement baissier ? « Mécaniquement, c’est ce qui se passe. S’il n’y a aucune raison de solder les services des agents immobiliers, de toute façon, plus les prix baissent, plus les honoraires s’ajustent !« , conclut-il.