Depuis quelques mois, le monde des portails immobiliers est en effervescence : vente forcée de service additionnels, inflations des coûts de diffusion sans ajout de service, ouverture aux annonces de particuliers après des années d’engagement contraire… Les lignes bougent vite et il est parfois difficile de décrypter les mécaniques et stratégies à l’œuvre.

Quel modèle de partenariat souhaitez-vous privilégier avec les plateformes d’annonces ?

Dans ce contexte mouvant, la question que vous devez vous poser est simple : Quel modèle de partenariat souhaitez-vous privilégier avec les plateformes d’annonces ?

Etes-vous prêts à accepter une relation qui vous contraint à multidiffuser sur plusieurs sites et à souscrire des abonnements aux tarifs confiscatoires ?

Etes-vous prêts à accepter une relation où le portail change unilatéralement les règles du jeu et peut ouvrir, sans consultation, la diffusion d’annonces aux particuliers ?

Etes-vous prêts à accepter une relation où le portail s’octroie la propriété de vos contacts jusqu’à 3 ans après vous avoir mis en relation ?

Etes-vous prêts à accepter une relation où le portail s’immisce dans votre métier et vient capter une partie de vos honoraires en contrepartie d’un simple contact pour une estimation ?

Enfin êtes-vous prêts à accepter un risque pénal en cas de manquement aux conditions générales de vente du portail comme c’est le cas pour certains ?

Le choix du portail d’annonces : une décision qui a du sens

L’immobilier a ceci d’unique que c’est l’offre de bien qui crée la demande. Il en va de même pour les annonces. C’est parce que vous confiez vos annonces aux plateformes qu’elles sont à même de vous amener visibilité, audience et contacts qualifiés.

Choisir où vous mettez vos annonces c’est donc implicitement valider certaines pratiques, donner le carburant de la croissance aux plateformes et demain entretenir un potentiel monopole ou la naissance d’un nouveau concurrent grâce à vos annonces.

Bien’ici : un portail au service des pros qui se développe et grandit depuis 7 ans

Jean-Philippe Ruggieri avait compris cela il y a presque 10 ans et a su réunir la profession autour d’u projet inédit : Bien’ici. Depuis plus de 7 ans, nos 150 collaborateurs travaillent chaque jour à mettre en œuvre la plateforme de la profession, grâce à votre confiance et à vos annonces.

Tous les ans, nous investissons plusieurs dizaines de millions d’euros, pour développer la notoriété, l’audience et l’usage de notre portail.

Nos 32 actionnaires, tous acteurs de l’immobilier, pilotent ce développement en veillant à une juste répartition de la valeur, dans le respect de vos données et de vos métiers. Il vous appartient aujourd’hui de choisir quel futur et quel modèle de collaboration vous souhaitez construire.

Vos annonces sont le pétrole des portails et vous pouvez choisir à qui vous les confiez. 15 000 de vos confrères ont déjà fait ce choix et ont rejoint Bien’ici. Pour plusieurs centaines d’entre eux nous sommes maintenant leur portail partenaire unique.

A lire et à écouter aussi « Les agents immobiliers poignardés en plein cœur », Stéphane Fritz (Guy Hoquet)