Comment investir dans l’immobilier neuf à plusieurs ?

En France, le marché de l’immobilier neuf vit depuis ces dernières années de véritables montagnes russes. Selon les statistiques, en 2021, les ventes de logements neufs ont connu une fulgurance évolution puisqu’elles ont atteint un chiffre record de près de 162 000 transactions. Une baisse a été notable en 2022 notamment à cause de l’inflation et l’augmentation du coût des matériaux, les ventes se sont élevées à environ 122 000.

En 2023 avec une hausse des prix toujours présente, un accès aux crédits qui devient compliqué et des normes environnementales et de construction de plus en plus contraignantes, la vente de biens neufs a du mal à redécoller ; pour exemple, moins de 20 000 logements neufs ont été réservés au cours des trois premiers mois de l’année. Ce qui signifie une baisse de 41,1% sur an.

L’une des grandes tendances de ces dernières années était l’achat de logements neufs dans les grandes villes. Or, la crise sanitaire et les confinements à répétition ont changé la manière de voir les choses des Français. En effet, ils rêvent désormais de plus grands espaces, de verdure et de jardins. Autrefois décriés par les acheteurs, les rez-de-jardin ont de nouveau du succès.

En quête d’une qualité de vie plus confortable et plus paisible, les investisseurs se tournent aujourd’hui vers l’achat de biens neufs dans les villes moyennes. Aussi, ils sont de plus en plus attirés par l’investissement neuf à plusieurs qui offre de nombreux avantages, tant sur le plan financier que sur le plan de la gestion du bien.

Acheter un bien immobilier neuf à plusieurs

L’un des moyens les plus courants d’investir dans l’immobilier neuf à plusieurs est de créer une Société Civile Immobilière (SCI). La SCI est une structure juridique qui permet à plusieurs personnes d’acheter un bien immobilier en commun. Elle est particulièrement adaptée aux investissements locatifs, car elle permet de nombreux avantages sur le plan fiscal, successoral et de gestion. En créant une SCI, les investisseurs peuvent répartir les charges et les revenus du ou des bien(s) de manière équitable. De plus, en cas de décès d’un associé, ses parts peuvent être transmises aux autres associés sans déclencher de frais de succession.

Une autre option d’investissement dans l’immobilier neuf à plusieurs est l’achat en indivision. Cette solution permet à plusieurs personnes d’acheter un bien immobilier sans constituer de société. Les conditions pour acheter en indivision sont relativement simples, il suffit d’être majeur et en capacité de contracter. Cette forme d’investissement est également applicable à l’achat en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), qui concerne l’immobilier neuf en cours de construction. L’achat en indivision présente des avantages similaires à ceux de la SCI, en permettant une répartition équitable des charges et des revenus.

Enfin, le dernier système d’achat à plusieurs est celui de la tontine. La tontine est une structure d’investissement qui combine à la fois des aspects d’indivision et de succession. Lorsque les investisseurs achètent un bien en tontine, ils acquièrent des parts indivises et désignent un bénéficiaire qui récupérera la totalité du bien à leur décès. La tontine offre une grande flexibilité en matière de transmission de patrimoine et permet d’éviter les coûts liés aux successions.

Les avantages d’investir dans l’immobilier neuf

Investir dans l’immobilier neuf, que ce soit seul ou à plusieurs présente de nombreux avantages. Tout d’abord, investir dans la pierre reste l’un des investissements les plus sûrs et durables. Les biens immobiliers neufs sont construits selon les normes les plus récentes, offrant ainsi une meilleure qualité et une plus grande efficacité énergétique. C’est neuf, c’est beau et c’est en parfait état : il est beaucoup plus simple de louer un bien immobilier neuf par la suite, qu’un bien ancien.

De plus, certains dispositifs tels que la loi Pinel permettent aux actionnaires de bénéficier d’avantages fiscaux significatifs, notamment des réductions d’impôts sur le revenu. Ils peuvent également profiter d’une réduction de TVA sur le prix d’achat d’un bien immobilier neuf dans certaines zones spécifiques.

Enfin, il existe diverses aides financières et subventions disponibles pour les investissements dans l’immobilier neuf, ce qui facilite l’accès à ce type de financement.