Investir dans l’immobilier professionnel

En 2023, de nombreux placements perdent toute pertinence du fait de l’inflation. Leur rendement est tout simplement très inférieur au taux de cette dernière. Comme toujours en temps de crise, la pierre sert de valeur refuge. Néanmoins, tous les segments de l’immobilier ne se valent pas en termes de rendement. Aujourd’hui, les investisseurs ont tout intérêt à s’intéresser de près à l’immobilier professionnel. Ce dernier offre des avantages non négligeables dans le contexte actuel. Explications.

Immobilier professionnel : de quoi parle-t-on ?

L’immobilier professionnel désigne le marché de la transaction et de la location de locaux tels que les bureaux, les ateliers, les entrepôts et les locaux commerciaux nécessaires au fonctionnement des sociétés et commerces. Par définition, il est à distinguer de l’immobilier résidentiel relatif au logement. Selon les résultats d’une étude réalisée pour une grande banque française en 2022, le bureau représente 59 % des investissements réalisés dans l’immobilier professionnel, contre 25 % pour les locaux industriels, 12 % pour les commerces et 4 % pour l’hôtellerie.

Trouver des bureaux en vente pour tirer un revenu de vos bureaux en location est aujourd’hui une opération assez simple à réaliser. Des acteurs importants et sérieux se sont spécialisés dans ce segment de l’immobilier pour vous offrir un accompagnement complet.

Un avantage important : le rendement !

Lorsqu’on parle de rendement, il n’est pas inutile de rappeler que l’inflation s’est établie à 5,2 % en 2022 selon l’INSEE. Malheureusement, de nombreux placements affichent un rendement inférieur à cette dernière : Le Livret A est à 3 % et l’immobilier résidentiel entre 3 et 4 % selon les villes. L’immobilier professionnel atteint, lui, jusqu’à 8 % dans les régions les plus dynamiques de France(3). Il offre par conséquent un rendement réel, car supérieur de 3 points à l’inflation constatée dans le pays.

L’immobilier professionnel prend de la valeur

Tout comme l’immobilier résidentiel, l’immobilier professionnel prend de la valeur avec le temps. Outre la rentabilité locative immédiate obtenue, l’achat de bureaux peut s’avérer très lucratif à long terme. Le vendeur de bureaux peut, en effet, après plusieurs années de possession, enregistrer une belle plus-value à la revente. Cette plus-value est soumise à l’Impôt sur le Revenu (IR) au taux de 19 %, auquel s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Cependant, un abattement est appliqué en fonction de la durée de possession du bien professionnel concerné : après 22 ans, le vendeur est totalement exonéré de l’impôt sur le revenu. Il lui faut néanmoins attendre 30 ans pour échapper aux prélèvements sociaux.

Un bail avantageux pour le propriétaire

Si le marché de la location souffre d’un déséquilibre flagrant entre droits du propriétaire et droits du locataire au profit de ce dernier, ce problème n’existe pas avec l’immobilier professionnel. Un bail professionnel est signé pour une durée minimale de 6 ans. Le locataire a la possibilité de donner son congé tous les 3 ans. En cas de défaut de paiement des loyers, d’utilisation indue des locaux, d’absence d’assurance ou de dépôt de garantie, le propriétaire est en droit de récupérer son bien.

En outre, bien placé, un bureau se loue rapidement et le turnover des locataires est bien moins élevé que dans l’immobilier résidentiel. Une société est, de fait, moins portée à changer son adresse qu’un étudiant ou un couple de logement pour cause de mobilité professionnelle ou d’agrandissement de la famille.

Tout bon investissement immobilier passe par une étude de marché. Il s’agit d’investir là où l’offre peine à répondre à la demande ou dans un secteur où cette dernière est susceptible d’exploser dans les années qui viennent. L’inauguration d’un nouveau quartier d’affaires, l’arrivée d’une ligne à grande vitesse, l’implantation d’un nouveau pôle économique sont des facteurs positifs à prendre en compte pour choisir la destination géographique de votre investissement.

La qualité du bien immobilier est aussi un point important à prendre en compte. Offre-t-il toutes les fonctionnalités attendues par une société moderne ? Est-il adapté au coworking ? Répondre seul à toutes ces questions n’est pas chose aisée pour un particulier. C’est pourquoi, on recommandera vivement de passer par un intermédiaire spécialisé dans l’immobilier professionnel. Ce dernier saura vous proposer des opportunités correspondant à vos contraintes budgétaires et vos attentes en termes de rendement.

Bon à savoir : Ouvert à tous les profils d’investisseur. Avec un prix de vente compris entre 1 913 €/m² en Normandie (loyer 144 €/m²) et 6 109 €/m² en Île-de-France (loyer 315 €/m²), l’immobilier de bureau est accessible à un large profil d’investisseurs (3).

L’immobilier professionnel offre aujourd’hui une excellente alternative aux investisseurs désireux de conjuguer sécurité et rendement. Dans un contexte d’incertitude des marchés financiers, d’atonie des placements garantis par l’État et de complexité de l’immobilier résidentiel, choisissez d’investir dans un ou plusieurs bureaux.