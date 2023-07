Pour Sylvain Tanguy et Nelly Soulier, tous deux issus du secteur de l’immobilier, l’ouverture de leur agence immobilière ERA Agence du Garon à Brignais, commune située à 15 km au sud-ouest de Lyon, constitue l’aboutissement naturel.

Des chemins convergeant vers l’immobilier

Sylvain Tanguy, 50 ans, est un ancien footballeur professionnel. Après sa carrière de sportif, il va reprendre ses études et obtenir un DEUG de Droit et un BTS Force de vente. Il rejoint alors le monde bancaire où durant 20 ans il va gravir les échelons et devenir responsable du département immobilier de La Banque Privée Européenne. Féru d’immobilier, il intègre ensuite une société de promotion immobilière. Apprenant que sa femme, Nelly, souffre d’un cancer, Sylvain va mettre sa carrière entre parenthèses le temps de l’épauler dans cette épreuve. Cette période va lui permettre de faire murir son projet d’entreprendre.

Nelly Soulier, 46 ans, est diplômée d’un DUT en Administration et gestion des petites entreprises et a obtenu la formation CESB, Gestion de Patrimoine. Durant une vingtaine d’années, elle a été gestionnaire de patrimoine dans le monde bancaire. Également animée par une fibre entrepreneuriale, depuis 4 ans elle œuvre au sein d’une société de gestion de patrimoine en tant que conseillère indépendante, poste qu’elle occupe en parallèle de sa fonction de directrice d’agence ERA Immobilier.

Se lancer en duo

« L’immobilier a toujours été un fil rouge dans nos carrières respectives. Cela faisait plusieurs années que nous souhaitions réaliser ensemble un projet entrepreneurial. Ouvrir notre agence s’inscrit donc dans une suite logique. Nous souhaitions nous lancer grâce à la franchise afin de bénéficier de méthodes et d’outils éprouvés », soulignent Sylvain et Nelly.

Et de poursuivre : « Par ailleurs, nous avons été séduits par les valeurs d’entraide, de cohésion et cet esprit familial qui règne au sein du réseau ERA et qui correspond à notre approche du métier. Au-delà de notre cœur d’activité, axé autour de la transaction, location et gestion de patrimoine, nous menons au sein de notre agence ERA immobilier du Garon de nombreuses actions et animations avec des structures impliquées dans les domaines de la santé et du sport, mais également aux côtés d’associations de commerçants. Notre agence est un vrai lieu de vie, d’échange et de partage« , soulignent Sylvain et Nelly.

Zoom sur le marché immobilier de Brignais

Avec plus 12 000 habitants, Brignais est une commune rurale qui bénéficie de sa proximité avec Lyon. La ville attire ainsi une part croissante de ménages à la recherche d’une qualité de vie entre ville et campagne.

Le prix moyen au m² à Brignais avoisine les 4 200 € pour les appartements et les 4 000 € pour les maisons. Des biens haut de gamme proposés entre 800 000 et 1 million d’euros complètent l’offre.