Energie & Immobilier : Les astuces pour ne pas être impacté par la hausse de l’électricité le 1er aout

L’été, de nombreux appareils et sources de consommation d’énergie restent indispensables pour supporter la chaleur, impliquant néanmoins une augmentation de sa consommation d’énergie. Néanmoins de nombreuses solutions existent pour faire des économies.

Ecojoko, solution qui vise à réduire le gaspillage électrique, en livre quelques unes pour limiter l’impact de la hausse des prix de l’électricité le 1er août sur votre porte-monnaie. Alors, comment éviter d’être trop touché par la hausse des prix de l’électricité cet été ?

Remplacez le climatiseur par un ventilateur

Plébiscité l’été, l’utilisation d’un climatiseur coûte en moyenne 100 € de consommation d’énergie pour un appareil fixe et 250-300 € pour un climatiseur mobile sur l’été.

Pour garder son logement au frais tout en faisant des économies, l’utilisation d’un ventilateur peut s’avérer tout aussi efficace. Ces derniers consomment jusqu’à 30 fois moins qu’un climatiseur mobile soit 10€ en moyenne sur l’été. De plus, positionner une bouteille d’eau congelée, ou un linge mouillé devant le ventilateur donne un effet plus rafraîchissant.

Ayez le réflexe « éco-gestes »

En parallèle des “éco-gestes » peuvent être mis en place pour garder son logement au frais à moindre coût comme fermer les fenêtres le jour pour ne pas laisser entrer d’air chaud, fermer les volets dès que le soleil tape sur les vitres pour éviter l’effet loupe et rafraîchir la pièce le matin et le soir. En cas d’utilisation d’une clim, il est recommandé de l’éteindre lorsque les fenêtres ou portes sont ouvertes.

Si le foyer / maison possède des espaces verts, arbres et plantes, ces derniers vont créer de l’ombre dans le logement permettant un effet d’évaporation de la chaleur (à l’inverse des terrasses en béton ou en pierre qui elles stockent la chaleur). A noter, qu’un seul arbre mature au sein d’une plantation évapore 450 litres d’eau par jour, soit l’équivalent de 5 climatiseurs fonctionnant 20 heures par jour.

Luttez contre le gaspillage, ce qui permet d’économiser en moyenne 300 € par an

Près de 25 % de la consommation d’électricité des foyers français est gaspillée involontairement (appareils qui surconsomment ou mal réglés, veilles cachées…). Soit, en moyenne, près de 300 € par foyer par an dépensés pour rien sur la facture d’électricité. Ces chiffres soulignent l’importance de rendre visible cette surconsommation involontaire afin de permettre aux consommateurs d’agir.

Réalisez des économies sur les veilles

Les veilles sont facilement évitables. Ces dernières représentent en moyenne 100€ à 120€ par an par foyer (10% de la consommation totale qui peut être évitée).

Pour réaliser des économies sur les veilles, il faut débrancher après utilisation les petits appareils qui ont des veilles cachées (ordinateurs, petits électroménagers, TV), regrouper sur une multiprise à interrupteur les appareils que vous pourrez éteindre tous en même temps et suivre la consommation en temps réel, essayez de passer en dessous des 50W de consommation en instantané la nuit ou avant de quitter votre logement, ne pas charger pour rien les téléphones et ordinateurs portables, au-delà de ce qui est nécessaire. Cela consomme de l’énergie inutilement et détériore les batteries. Et couper la ventilation des pièces humides en cas d’absence de 2 jours ou plus.

Faites des économies sur l’eau chaude (environ 15% à 20% de la consommation totale)

Pour réaliser des économies dessus, les Français règlent la température du chauffe-eau entre 55° et 60° et coupent le chauffe-eau en cas d’absence. Pour info, une douche consomme moins d’eau qu’un bain, uniquement si vous n’y restez pas trop longtemps. Si la douche dure plus de 10 min, alors le bain est plus économe.

Et optez pour d’autres astuces qui font la différence

Un congélateur givré consomme 30% de plus qu’en temps normal. Pensez à le dégivrer régulièrement.

Un lavage à 30°C consomme 3 fois moins d’énergie qu’un lavage à 90°C pour la lessive.

Placez un couvercle sur les casseroles. Une fois que l’eau bout, baissez la température. Sans ces petits gestes, vous consommerez 2 fois plus sans couvercle.