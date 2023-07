Energie & Immobilier : Quelle conséquence aura la hausse du prix de l’électricité sur les ménages Français ?

Suite à l’annonce du gouvernement d’une hausse de 10% du prix de l’électricité à compter d’août 2023, Flatlooker, l’agence de gestion locative, a analysé l’impact financier que cette augmentation aura pour les ménages français. Le prix de l’électricité passera ainsi de 0,2072€/kWh à 0,22792€/kWh.

Quelle hausse des prix cela représente pour les différents types de ménages Français ?

Voici les estimations à l’année de charges en électricité à prévoir en fonction du type de ménage français basées sur la donnée Flatlooker.

Type de ménage Surface moyenne du logement (m²) Consommation moyenne à l’année (kWh) Prix à l’année à partir d’août 2023 (€) Coût supplémentaire par an (€) Étudiant entre 11 et 23 Entre 2200 et 3000 entre 502€ et 684€ entre 46€ et 62€ Colocation / couple (2 personnes) entre 39 et 62 entre 4700 et 7300 entre 1072€ 1664€ entre 268€ et 403€ Famille (3 personnes et plus) 83 et plus entre 9800 et plus 2234€ et plus à minima 466€ et plus Bassin de données : Environ 8000 lots en gestion locative chez flatlooker

Surcoût pour les étudiants entre 46 à 62 euros de plus par an

Les étudiants sont peu impactés par la hausse du prix de l’électricité. En effet, ils ont tendance à vivre dans des petits logements et à utiliser moins d’appareils électroménagers que les autres types de ménages. En moyenne, un étudiant paiera entre 46 à 62 euros de plus par an pour son électricité à partir d’août 2023.

Surcoût pour les colocations et les couples entre 46 à 62 euros de plus par an

Les colocations ou les couples sont également concernés par la hausse des prix de l’électricité, mais dans une moindre mesure que les étudiants. En effet, les colocataires vivent dans des logements plus grands et utilisent plus d’appareils électroménagers. En moyenne, une colocation ou un couple paiera entre 268 à 403 euros de plus par an pour son électricité à partir d’août 2023.

Surcoût pour les familles à minima 466 euros de plus par an

Les familles sont les ménages les plus touchés par la hausse des prix de l’électricité. En effet, elles vivent dans des logements plus grands et utilisent plus d’appareils électroménagers. En moyenne, une famille paiera à minima 466 euros de plus par an pour son électricité à partir d’août 2023.

Important : Il est important de noter que ces résultats sont basés sur la consommation moyenne de chaque type de ménage. La facture d’électricité réelle de chaque ménage peut varier en fonction de sa consommation réelle et de son contrat d’électricité.

« Cette hausse du prix de l’électricité est une mauvaise nouvelle pour les ménages français. En effet, cette augmentation représentera un coût supplémentaire non négligeable à assumer dans leur budget global. En cette période économique déjà difficile, nous espérons des mesures d’accompagnement pour aider les foyers à faire face à cette charge supplémentaire« , selon Nicolas Goyet, CEO chez Flatlooker.

Quel surcoût prévoir en fonction de la taille du logement ?

Pour mieux comprendre l’impact de cette hausse, voici une comparaison des coûts d’électricité avant et après l’augmentation pour différentes surfaces d’un logement.

Données basées sur le comparateur Hello Watt, en juillet 2023

Type de Logement Consommation Moyenne Annuelle (kWh) Coût Annuel Avant Augmentation (€) Coût Annuel Après Augmentation (€) Coût supplémentaire(€) 15 m² (1 personne) 2448 508 559 +51€ 20 m² (1 personne) 2892 600 659 +59€ 30 m² (1 personne) 3600 746 820 +74€ 60 m² (2 personnes) 7224 1497 1646 +149€ 90 m² (3 personnes) 11112 2303 2532 +229€ 100 m² (3 personnes) 15249 3160 3475 +315€ 140 m² (4 personnes) 20940 4339 4771 +432€ 180 m² (5 personnes) 26580 5508 6058 +550€ Dans le « Coût Annuel Avant Augmentation », le montant représente ce que les gens paieraient à l’ancien taux d’électricité (0,2072€/kWh), tandis que le « Coût Annuel Après Augmentation » représente ce qu’ils paieraient au nouveau taux (0,22792€/kWh).