Immobilier : Des prix toujours à la hausse, des acquéreurs soucieux des prix de l’énergie et des carburants

Si les prix de l’immobilier ont continué de progresser au cours du premier trimestre, la flambée des prix de l’energie et des carburants pèse sur les acquisitions.

Les prix de l’immobilier ancien ont poursuivi leur hausse au premier trimestre 2022, selon les données publiées par les réseaux d’agences immobilières, qui voient des acquéreurs réviser leurs projets devant la flambée des carburants et de l’énergie.

Les tendances à l’œuvre depuis la sortie des confinements sont toujours là : succès des maisons individuelles plutôt que des appartements, hausse des prix sur l’ensemble du territoire sauf à Paris, offre insuffisante par rapport à la demande.

Le prix du mètre carré sont toujours à la hausse sur 1 an

Au premier trimestre, les prix au mètre carré ont progressé de 3,7% sur un an selon Laforêt, de 6% selon Orpi et de 8,2% selon la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim), qui prend en compte les données de ses agences franchisées mais aussi celles recueillies sur des portails en ligne.

Selon la Fnaim, c’est dans le Grand Ouest que les prix ont le plus augmenté, avec plus de 15% de hausse en Bretagne et près de 11% en Pays de la Loire.

La flambée des prix des carburants pèse sur les choix

Mais la flambée des prix des carburants et de l’énergie commence à avoir des conséquences sur le marché, selon Orpi et Laforêt.

« S’il y a encore quelques mois, certains étaient prêts à faire quelques kilomètres de plus pour accéder à un bien, ils sont désormais regardants sur l’éloignement d’un logement par rapport aux infrastructures de transport ou leur lieu de travail. (…) De la même façon, certains foyers préfèrent opter pour un logement un peu plus petit pour ne pas subir leur facture d’énergie à terme« , assure le président d’Orpi Guillaume Martinaud.

Vers un retour en centre ville ?

Laforêt note également un léger regain d’intérêt pour les appartements et la région parisienne, possiblement imputables à la flambée des carburants et des coûts du chauffage.

« Le marché est contradictoire depuis quelques années maintenant », sourit Yann Jéhanno, président de Laforêt. Evidemment, les maisons permettent, notamment en zone périurbaine, de répondre à cette demande de la pièce en plus, du jardin pour pouvoir s’isoler ou pour gérer les enfants, et en même temps on a de nouvelles aspirations qui engagent une partie des clients à revenir vers les centres-villes », dit-il.

Les biens à l’extérieur des villes supposent souvent l’achat d’une voiture supplémentaire et peuvent être chauffés au gaz ou au fioul, énergies polluantes et de plus en plus chères, explique-t-il.

Laforêt s’inquiète également de l’accès plus restreint aux crédits immobiliers, avec la remontée des taux d’intérêt conjuguée aux nouvelles règles du HSCF qui plafonnent le taux d’endettement des ménages à 35% de leur revenu.