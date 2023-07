Immobilier Roquebrune-Cap-Martin : Demeure Belle Epoque de plus de 800 m², sur trois niveaux avec ascenseur, située en position dominante face à la mer, cherche preneur.

Sur la Côte d’Azur, dans un domaine privé à Roquebrune-Cap-Martin, cette propriété Belle Epoque assise au milieu d’un parc arboré de plus d’un hectare, les pieds dans l’eau et en position dominante face à la mer, est à vendre pour 55 millions d’euros.

Un emplacement très privilégié

Un intérieur contemporain et très spacieux

Intégralement rénovée, cette demeure exceptionnelle propose des prestations de très grand standing dans un style élégant et contemporain.

D’une surface de plus de 800 m² sur trois niveaux avec ascenseur, la villa propose principalement : une spacieuse salle de réception avec une très belle hauteur sous plafond, un salon, une salle à manger, un bureau, une cuisine, une véranda d’hiver, et une spacieuse terrasse avec vue sur la mer et Monaco.

Elle offre également une suite de maître de près de 100 m² avec terrasse privée, et 5 chambres en suite supplémentaires, un espace fitness avec salle de gym, un sauna, une salle de cinéma privée et un garage fermé.

Une vue à couper le souffle

Sur un parc superbement paysager avec piscine chauffée, serre et bassin, elle dispose d’une maison principale, d’un appartement indépendant de 2 pièces pour le personnel et d’une suite d’invités dans le jardin, située au bord du chemin qui mène à la mer.

La Côte d’Azur à ses pieds

Située à 10 minutes de Monaco et à quarante minutes de l’aéroport de Nice, cette demeure offre un panorama sur la mer époustoufflant.

Son prix : 55 millions d’€. Pour en savoir plus, rendez-vous sur residences-immobilier.com.

