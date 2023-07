Eric Fintz, directeur général adjoint d’Ikory, décrypte la baisse des volumes investis en immobilier résidentiel et la position attentiste des investisseurs institutionnels au 1er semestre 2023.

ImmoStat* a annoncé les chiffres du 2e trimestre 2023 relatifs aux investissements réalisés par les institutionnels et family office sur la vente en bloc d’actifs résidentiels à la fois classiques et gérés.

Un 2e trimestre plus dynamique avec 662 millions d’euros échangés

Au total, 662 millions d’euros ont été investis sur l’ensemble des actifs résidentiels au deuxième trimestre 2023. On enregistre ainsi pour ce premier semestre 2023 un total de de 1,2 milliard d’euros investis dans l’immobilier résidentiel, soit une baisse de 68% par rapport au premier semestre 2022. On constate cependant que ce deuxième trimestre 2023 s’inscrit en légère hausse par rapport au deuxième trimestre 2022.

Dans le détail, pour ce deuxième trimestre, on enregistre 428 millions d’euros pour la typologie des actifs classiques, intermédiaires et intergénérationnels, soit un total de 776 millions d’euros sur le premier semestre 2023. Côté actifs résidentiels gérés (résidences seniors, étudiantes et coliving), 234 millions d’euros ont été investis ce trimestre, pour un total de 424 millions d’euros sur le premier semestre 2023.

Des volumes investis en résidentiel en baisse au 1er semestre 2023

Malgré une baisse avérée des montants investis par rapport au premier semestre 2022 (-75% pour les actifs résidentiels classiques, -40% pour les actifs gérés), on note cependant que ce deuxième trimestre est en hausse de 24% par rapport au premier trimestre 2023 (+28,9% pour les actifs classiques et +18,1%).

« La baisse des volumes investis en résidentiel au 1er semestre 2023 traduit la position attentiste des investisseurs institutionnels ayant dû ajuster leurs attentes en termes de taux de rendement, commente Eric Fintz, directeur général adjoint d’Ikory. Dans ce contexte de contraction, nous constatons le retour des fonds opportunistes et core+, pariant sur un rebond à moyen terme du marché résidentiel et souhaitant profiter du différentiel entre bloc et découpe. »

*Groupement d’Intérêt Economique, ImmoStat œuvre depuis plus de 20 ans pour renforcer la transparence et la lisibilité du marché de l’immobilier d’entreprise. Récemment, il s’est associé à d’autres partenaires spécialisés sur le marché résidentiel, dont Ikory, afin d’élargir son champ d’action aux montants investis dans le résidentiel par les institutionnels et family office en France.