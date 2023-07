Poussées par une bonne adéquation entre coût de refinancement et taux d’usure, les banques seront plus enclines à distribuer du crédit à la rentrée, notamment pour les biens les moins énergivores.

Ce début de mois d’août est marqué par une hausse du taux de l’usure moins marquée que celle du mois de juillet (+0,24% en août contre +0,41% en juillet), observe le courtier Pretto.

La mensualisation du taux d’usure a permis aux taux pratiqués d’évoluer plus rapidement, et donc de créer une marge plus importante compte tenu du coût de refinancement.

Les biens les moins énergivores auront la faveur des banques

Un cas de figure qui permet aux banques de trouver une certaine rentabilité dans l’émission de crédits immobiliers. À la faveur de ces signaux positifs nos partenaires bancaires sont plus enclins à évoquer une meilleure dynamique d’octroi de prêts dès septembre.

Ils comptent tout particulièrement proposer différentes offres intégrant les dernières évolutions législatives, notamment en ce qui concerne le financement de biens moins énergivores :

Des crédits à impact avec un bonus sur le taux pour l’achat dans le neuf ou sur des biens dotés d’un excellent DPE.

Un accompagnement systématique par France Renov’.

Le recours à l’éco-PTZ…

Pas de baisse des taux en août …

Malgré ces perspectives de reprise, les taux des crédits immobiliers qui seront appliqués au mois d’août sont toujours à la hausse. Sur 25 ans, la moyenne des meilleurs taux avoisine les 4% même si les meilleurs profils sont toujours susceptibles de bénéficier de décotes.

… et des délais d’octroi de crédit plus longs en cette période estivale

Enfin, il est à noter que l’inflation soutenue depuis le début de l’année a eu un impact sur l’évolution des loyers avec une augmentation de près de 7% dans certaines villes, une hausse particulièrement marquée sur les loyers des petites surfaces.

Acheter un bien immobilier, même à un taux plus élevé que l’année dernière, reste l’un des investissements parmi les plus fiables et pérennes d’autant que les taux sont pour la plupart fixes en France. Les Français en ont bien conscience puisque 70% d’entre eux se disent disposés à investir dans l’immobilier qui représente le deuxième placement le plus sûr à leurs yeux (source Ifop/Laforêt juin 23)

Il faut cependant noter qu’en cette période estivale les délais d’octroi de crédit s’allongent fortement : les délais bancaires en ce mois d’août sont en moyenne deux fois plus longs et certaines banques ferment complètement leurs cellules immobilières.

Les banques augmentent leurs taux et reconstituent leurs marges

« Après une longue période d’accès difficile au financement, les banques augmentent de nouveau leurs taux en suivant la hausse du taux d’usure dans une logique de rentabilité. Elles parviennent ainsi à retrouver des marges. Pour l’emprunteur, ce retour des organismes prêteurs à une certaine rentabilité apparaît donc comme une bonne opportunité de relancer son projet. Cependant en cette période estivale marquée par un allongement des délais, il est fortement conseillé de se rapprocher de son courtier afin de constituer au plus vite un dossier de prêt solide pour se positionner sur les biens comme acheteur fiable », précise Pierre Chapon, Président de Pretto.