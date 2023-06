Crédit immobilier : Les banques accélèrent la hausse des taux pour retrouver des marges le plus vite possible 

Les barèmes en juin sont à la hausse et plus que le mois dernier. Ainsi le taux moyen sur 20 ans est à 3,65%… Quelle est la stratégie des banques ? L’analyse de Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis.

La pause estivale se fait attendre…Les barèmes en ce début de mois sont à la hausse et plus que le mois dernier. Ainsi le taux moyen sur 20 ans est à 3,65%…

L’ère des taux à 4% est proche

Une hausse de 40 points de base depuis le mois dernier en raison d’actualisation des barèmes en cours de mois par certains partenaires et de suppression de barèmes. La hausse imputable au mois de juin uniquement est majoritairement supérieure à celle du taux d’usure : en moyenne 20 points de base contre 16 pour le taux d’usure sur 20 ans et plus.

Pour les meilleurs profils, plus de taux inférieur à 3% sur cette même durée, et les banques en dessous des 3,5% se font de plus en plus rares… L’ère des 4% est proche.

Les banques espèrent pouvoir prêter à nouveau dans des conditions plus normales

« Les taux poursuivent leur remontée…., précise Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis. Dans la mesure de ce que permet le taux d’usure, voire un peu plus. On voit le début d’un équilibre apparaître (cf : la courbe d’écart taux d’usure et taux moyen). D’ailleurs, nos partenaires parlent à présent d’un écart de taux, entre le coût de l’argent et le prix du crédit d’une cinquantaine de points de base… On peut regretter cette nouvelle accélération (au mois de mai, plusieurs hausses sont intervenues, même après le début de mois…). Mais si les banques ont accéléré, c’est que l’objectif est simple : retrouver des marges le plus vite possible pour prêter à nouveau dans des conditions plus normales. Mais nous n’en sommes encore pas là et espérons que la pause estivale permette au marché un rééquilibrage. L’annonce, qui reste à confirmer, de la prolongation de l’actualisation mensuelle du taux d’usure va dans ce sens et elle constitue donc une bonne nouvelle. Bien sûr cela n’a pas inversé la tendance depuis le début de l’année, mais cela a contribué à limiter le blocage. C’est d’ailleurs une des rares bonnes nouvelles du CNR Logement. Le recentrage du PTZ, bien qu’il soit prolongé, est un nouveau poids qui pèsera sur les épaules des C. La prochaine étape en matière de crédit est le 13 juin, espérons que les autorités auront à cœur de ne pas jouer le statu quo sur une situation déjà bien complexe« .