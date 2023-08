Immobilier : ERA France et Suptertiaire signent un partenariat alliant formation et expérience terrain

ERA France, en qualité de franchiseur des agences ERA Immobilier, signe un partenariat avec Suptertiaire, école spécialisée dans le domaine de l’immobilier en alternance, accueillant chaque année 900 étudiants sur ses 5 campus (Paris, Lyon, Lille, Nantes et Bordeaux).

Le recrutement et la formation étant des enjeux importants pour le réseau ERA Immobilier, la mise en place de ce partenariat représente une belle opportunité.

« Tant pour les étudiants de Suptertiaire qui seront accompagnés pour trouver une entreprise afin d’effectuer leur alternance, que pour les agences franchisées du réseau ERA Immobilier qui pourront recruter et former leurs collaborateurs de demain », explique Charlotte Lepoutre, directrice de Suptertiaire.

« Les étudiants en alternance dans une agence du réseau ERA Immobilier, pourront ainsi se former au sein d’une équipe professionnelle, associer la théorie à la pratique et découvrir les outils du réseau », ajoute Éric Allouche, Directeur exécutif ERA France.

Déjà 7 000 anciens étudiants formés aux métiers de l’immobilier

Fondée à Lyon en 1995, Suptertiaire compte à présent 7 000 anciens étudiants formés aux métiers de l’immobilier. Les formations délivrées par l’école vont du BTS (Bac+2) au Mastère (Bac+5). Cette gamme complète de formations et de titres certifiés couvre aussi bien la gestion, la transaction et la promotion immobilière que la gestion du patrimoine immobilier. L’obtention du BTS permet d’obtenir les cartes T (pour la transaction immobilière) et G (pour la gestion immobilière), le Bachelor, quant à lui, rend éligible à toutes les cartes.

Cette école à taille humaine offre un accompagnement pédagogique permettant à chacun d’évoluer dans les meilleures conditions possibles afin d’obtenir des résultats à la hauteur de ses ambitions. « La pédagogie est basée sur le professionnalisme des formateurs, la pratique, l’expertise terrain et les compétences opérationnelles », déclare Charlotte Lepoutre.

« Suptertiaire prône des valeurs telles que le professionnalisme, l’expertise, la proximité et la bienveillance. Valeurs fondamentales dans le domaine de l’immobilier » ajoute Éric Allouche.