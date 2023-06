Immobilier : L’école supérieure des métiers de l’immobilier et ERA France deviennent partenaires

ERA France, en qualité de franchiseur des agences ERA Immobilier, vient de conclure un partenariat national avec l’EFAB, école supérieure formant aux métiers de l’immobilier, qui accueille chaque année environ 2 000 étudiants et concentre la totalité de l’activité immobilière du groupe GES-EDUCTIVE. Créée à l’initiative des professionnels de l’immobilier, l’EFAB dispose de plus de 25 ans d’expertise et avec ses 10 campus situés à Aix-en-Provence, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Paris, Reims, Rennes, Toulon et Toulouse, couvre la majeure partie du territoire national.

Une opportunité de développement réciproque, tant pour les étudiants de l’EFAB que pour le réseau ERA

Cette collaboration permettra aux étudiants liés par un contrat d’alternance avec une agence franchisée ERA Immobilier de se former au sein d’une équipe professionnelle disposant de méthodes éprouvées et d’associer la théorie à la pratique en utilisant les outils du réseau ERA Immobilier. Le recrutement et la formation de nouveaux collaborateurs constituant des enjeux majeurs pour le réseau ERA Immobilier, « L’instauration de ce partenariat national représente une opportunité de développement réciproque, tant pour les étudiants de l’EFAB qui pourront être accompagnés durant leur alternance, que pour les agences franchisées du réseau ERA Immobilier qui auront la possibilité de recruter et former leurs collaborateurs de demain», indique Eric Allouche Directeur exécutif ERA France.

Des opportunités d’emploi pour les étudiants de l’EFAB

« De par son importante équipe encadrante et ses nombreux experts dans toutes les activités immobilières, l’EFAB est reconnue comme une des grandes écoles de l’immobilier et les formations qu’elle propose, allant du BTS au Mastère, sont des références dans le secteur. Ce partenariat avec le réseau ERA Immobilier, qui est un réseau majeur au niveau national et international, offre des possibilités très intéressantes pour nos étudiants », précise Jonathan Azoulay, Président du groupe GES-EDUCTIVE.

Tous les diplômes délivrés par cet établissement permettent l’obtention des cartes professionnelles donnant accès aux métiers d’agent immobilier, d’administrateur de biens et de syndic et sont dispensés en alternance.