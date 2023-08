Immobilier Provence : Mazan, une très bonne alternative à Gordes à un prix attractif

« A ceux qui souhaitent réaliser de bonnes affaires immobilières pour de jolis biens dans notre région Provence Luberon, je conseillerais de s’intéresser au marché de Mazan », explique Pascal Danneau, directeur de Provence Luberon Sotheby’s International Realty, à la tête des agences de Gordes et de Mazan.

Certes, Mazan n’a pas la même notoriété que le Luberon mais, en effet, c’est un très bon plan pour les personnes qui cherchent une résidence secondaire avec les mêmes avantages. Dans le parc régional du Mont Ventoux, à une demi-heure du très prisé village de Gordes, Mazan bénéficie du même ensoleillement et du même réseau ferroviaire et aéroportuaire, mais avec des prix plus accessibles.

Le budget moyen : entre 1,5 et 1,7M d’euros dans le « carré magique » du Lubéron

Les clients ont plutôt une préférence pour un bien situé dans Gordes car cette appellation représente pour eux une forme de garantie pour l’investissement mais, s’ils y sont attentifs, ce n’est pas une condition sine qua none.

« Nos clients veulent être dans le « carré magique » du Lubéron délimité par quatre villages aux ambiances différentes : Gordes, Ménerbes, Bonnieux, Roussillon, reprend Pascal Danneau. Le budget moyen de nos clients depuis le début de l’année se situe entre 1,5 et 1,7M d’euros. Quand nous rentrons des biens à moins de 1M d’euros, ils partent très vite car ils sont très liquides, que ce soit pour acheter plus grand ou récupérer les liquidités. Nous proposons à la vente des biens entre 750 000 euros et 3M d’euros, allant du pied à terre maison de village avec une jolie vue jusqu’à une très belle maison de 4 chambres avec piscine, vues, terrain et proximité du village. Le prix est bien sûr fonction de l’emplacement, de la vue et des prestations du bien. »

Pour les amateurs de vélo …

Le marché de Mazan est un peu « plus français » mais on y voit des Américains aussi : c’est une région qui séduit énormément les férus de vélo.

Des « tours opérateurs US » se sont spécialisés dans cette activité pour organiser des séjours d’une semaine alliant le meilleur du sport et de la gastronomie, avec des parcours en vélo, notamment sur le mythique Mont Ventoux, et la découverte de bonnes tables. C’est le Tour de France notamment qui a mis en lumière le Mont Ventoux et cette jolie destination qu’est Mazan.

Emily in Paris : La série qui a révélé Gordes au monde

« De manière générale, le marché des résidences secondaires est très actif dans notre région depuis le début de l’année, surtout depuis la récente nomination de Gordes comme étant le plus beau village du monde par Travel and leisure, référent mondial du tourisme », ajoute-t-il.

Cette nomination, largement reprise par les media, amène un regain d’intérêt pour les investisseurs souhaitant une maison de vacances et maintient l’attractivité de la région du Luberon, et plus précisément de Gordes.

De plus, la dernière série Emily in Paris a été tournée en Provence, notamment à Gordes, diffusant ainsi l’image du village dans le monde entier et contribuant sans doute aussi à cette élection de plus beau village. S’il y a un peu moins de demande depuis le début de l’année, le volume de ventes est en revanche plus important parce les acheteurs sont vraiment acheteurs. L’endroit se montre très attractif pour les investisseurs du monde entier. Ce succès se poursuivra sans doute dans les 4-5 prochaines années, notamment auprès des Américains qui trouvaient déjà la Provence très attractive.

« Les prix sont très stables ainsi que notre portefeuille de biens, avec un flux constant de biens entrants. Les vendeurs sont en position de force parce qu’agences et acheteurs sont en compétition lors de l’achat d’une maison. Les propriétaires sont « durs » sur les conditions d’achat des acquéreurs, préférant de loin l’absence de conditions suspensives. Une donnée pas simple dans ce contexte d’octroi de crédit plus difficile. »

Le critère de recherche majeur est l’emplacement

Ce que veulent les acheteurs ? Ne pas être loin d’un village pour y aller en vélo, boire un café, acheter un journal, boire un verre entre amis avant d’aller dîner…

Après avoir recherché de l’isolement, avec des mas dotés de beaucoup de terres, les clients recherchent aujourd’hui plutôt la campagne avec une proximité des services et commerces, la possibilité de pouvoir faire de courses et se sociabiliser quand on en a envie, sans obligation.

La résidence secondaire n’est plus secondaire

Elle devient presque primordiale dans le sens où elle offre une autre base de travail dans un monde dématérialisé. A seulement 2h40 de Paris en train, cela représente un avantage certain de pouvoir se délocaliser rapidement pour travailler tout en jouissant d’un bel environnement. Il y a d’ailleurs eu une vague de migration de familles avec souvent l’un des deux parents qui travaille à Paris du lundi au jeudi tandis que les enfants et l’autre conjoint restent au vert, en Provence ou dans le Luberon.

Une nouvelle clientèle de nomad digital

Tout le monde s’y retrouve : d’un côté les enfants peuvent faire de nombreuses activités car la circulation est très fluide dans la région, de l’autre celui qui rentre à Paris le lundi matin y arrive dès 9h pour démarrer sa semaine après avoir travaillé dans le train. Le télétravail a tout changé et on voit la tendance s’inverser : avant on avait son appartement familial à Paris et une résidence secondaire en Provence pour les vacances, maintenant on s’installe en Provence et on garde un pied à terre à Paris quand on en a les moyens.

« On sent qu’il s’agit d’une tendance très lourde, conclut Pascal Danneau. Pour cette clientèle de nomad digital, nous proposons d’ailleurs à la vente des maisons très isolées – dans un superbe environnement, avec soleil et jolies vues – mais avec du débit pour pouvoir travailler comme si on était à Paris. Notre clientèle demande à pouvoir travailler facilement dans les propriétés tout en étant pas trop loin de Paris, un succès renforcé par le transport direct en train depuis la capitale. »

Quelques biens à vendre en Provence

Un ancien domaine familial de 600 m² habitables à Mazan pour 1,785 million d’euros.

Une superbe magnanerie et son parc privé pour 1,95 million d’euros à Aubignan.

Une ancienne ferme à Monieux surplombant la vallée pour 680 000 euros.