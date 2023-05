Immobilier Gordes : Joyau du Lubéron, le village préféré des Français est aussi le plus beau du monde

Avec les villages de Ménerbes et de Bonnieux, Gordes est la pointe nord du triangle d’or du Luberon. C’est aussi le joyau des Monts du Vaucluse. Souvent défini comme le village préféré des Français, Gordes vient d’obtenir la distinction suprême de « plus beau village du monde » par le magazine américain Travel + Leisure.

Dominé par son château Renaissance et l’abbaye de Senanque tout proche, la fréquentation de nombreux artistes contribue à sa renommée. Après la dernière guerre, les peintres s’y installent. Marc Chagall y recevait Picasso, André Lhôte y a une maison puis l’art contemporain avec Victor Vasarelly qui a donné son nom au musée à l’intérieur du château. Willy Ronis et François Mitterrand y avaient également leurs habitudes.

Une région prisée pour le cachet de ses villages, la douceur de vie provençale et son accessibilité

Très appréciée par les parisiens et les anglo-saxons, cette région de charme et d’authenticité bénéficie d’un patrimoine sauvegardé, à l’image des maisons en pierre apparente des villages ou des mas datant du 18ᵉ ou du 19ᵉ siècle. L’accès est facile grâce au TGV qui relie Avignon à Paris en 2h40 mais aussi avec les jets privés qui atterrissent à l’aéroport Avignon-Provence pour les plus privilégiés d’entre eux. Le cachet des villages, la douceur de vie provençale à l’abri du tumulte de la côte d’Azur font de cette contrée enjambant les départements du Vaucluse et des Alpes de-Haute-Provence un havre de paix très apprécié de personnalités de la politique, du monde des affaires ou du spectacle.

Peu ou pas de terrain constructible dans ce parc naturel et protégé qui donne la part belle aux mas et bastides. Quelques villas néo-provençales existent par ailleurs, notamment dans la vallée.

La crise sanitaire a vu le retour de la clientèle française. Les anglo-saxons reprennent progressivement leurs marques, comme les anglais, mais également les canadiens, les australiens et les américains, dopés par un dollar fort.

Durant la crise sanitaire, les prix ont flambé de 20 %

Avec le regain d’intérêt pour la pierre durant la crise sanitaire, les prix ont augmenté en moyenne de 20 %. « Nous avons vendu durant cette période près d’une dizaine de propriétés dans des prix compris entre 3 et 7 millions d’euros, souligne Claude Ségalin, agent immobilier au sein de l’agence Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate à Gordes. »

Le ticket d’entrée dans le Luberon est de l’ordre de 1,5 million d’euros. Pour ce budget, on peut trouver une maison de 250 m² avec piscine et 3000 m² de terrain. Les vues sur le village de Gordes sont très appréciées mais aussi les maisons qui peuvent profiter du massif du Luberon qui s’étend côté sud.

On peut même dénicher une maison au cœur de Gordes pour moins de 1,5 million d’euros ou un mas avec vue sur le village, la vallée et les monts du Luberon pour 1 250 000 euros.

2 à 3 millions d’euros pour les propriétés les plus luxueuses

Pour des propriétés plus vastes et plus luxueuses, il faut compter entre 2 et 3 millions d’euros. Pour les mas et bastides avec environ 10 hectares de terrain, les surfaces habitables sont comprises entre 400 et 600 m² et les chambres vont de 5 à 7. Les prix atteignent ou dépassent alors les 5 millions d’euros. En plus des piscines, elles disposent de dépendances, de maisons de gardien, d’équipements prestigieux comme un terrain de tennis ou un practice de golf.

D’autres biens exceptionnels existent. En plus de leur valeur patrimoniale, elles peuvent offrir jusqu’à plusieurs centaines d’hectares de terrain, ce qui peut comprendre une exploitation viticole.

« Les dernières années ayant été fastes, peu de produits sont disponibles. Au-delà des villages du triangle d’or, on constate un regain d’intérêt pour les communes de Goult et d’Opède« , remarque Claude Ségalin.

Mais le must reste encore une belle propriété au milieu des oliviers, de la garrigue et de la lavande, offrant une vue sur le village acropole de Gordes. Le phare du Luberon s’embrase de mille feux au coucher jusqu’aux dernières gouttes de soleil qui tombent sous l’horizon. Et si on peut regagner à pied les ruelles pentues du village, flâner sous ses passages voutés et profiter du charme de ses placettes, c’est encore mieux.

Source : Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate