Immobilier : Pas de budget pour partir en vacances ? Louez un jardin pour profiter de l’été

Barbecue en famille, après-midi piscine, journée off au vert, partie de pêche … Jardins-prives.com offre la possibilité de s’évader le temps d’un après-midi, d’une journée ou plus, en louant un espace extérieur.

La saison estivale est placée sous le signe des restrictions budgétaires, l’inflation continuant en effet d’entamer le pouvoir d’achat des ménages : plus d’un Français sur trois ne partira pas en vacances cet été selon une étude de l’Ifop.

Vous n’avez pas de budget pour partir en vacances ? Il existe des alternatives pour profiter de l’été et s’évader, parfois à deux pas de chez-soi et à petit prix : la location de jardins entre particuliers.

Evasion et détente chez un particulier

Pascale Krief et sa fille Maeva Bel Harat ont créé en 2016 Jardins-prives.com, le 1er site de location et de partage de jardins privés entre particuliers qui offre la possibilité de s’évader le temps d’un après-midi, d’une journée ou plus, en louant un espace extérieur.

“Jardins zen, paysagers, fleuris, sauvages, avec un étang, parcs arborés, terrains en bord de rivière .., les raisons de louer un jardin sont nombreuses et notre site propose une offre adaptée à toutes les envies, toutes les occasions et tous les budgets, souligne Pascale Krief, co-fondatrice de l’entreprise. Chacun peut trouver sur notre plateforme l’écrin de verdure qui correspond à ses envies. »

Des jardins à louer pour tous les goûts et tous les budgets

Sur Jardins-prives.com, les citadins trouvent un moyen économique de se ressourcer, de s’offrir un moment de détente dans une oasis de verdure, un lieu à la hauteur de leurs espérances pour organiser une soirée entre amis, un anniversaire au bord d’une piscine …

Une réponse astucieuse face à la flambée des prix

Et pour les propriétaires aussi, notamment les plus modestes et les petites retraites touchées de plein fouet par l’inflation, la location de leur jardin constitue une bonne affaire : ce concept leur permet de pouvoir s’assurer un complément de revenu saisonnier.

“Sur notre site, un propriétaire qui loue son jardin de manière régulière sur la saison peut générer de 1500 € à 6000 €, avec une moyenne de 3000 €. Et bien sûr, la location d’un jardin favorise les rencontres chaleureuses et les échanges conviviaux entre propriétaires et locataires« , précise Maeva Bel Harat.

Un concept qui séduit un public de plus en plus large

Dans un climat économique, social et environnemental où les jardins deviennent des refuges prisés et des solutions pour les citadins en proie aux vagues de chaleur, cette startup en herbe poursuit sa croissance et continue d’investir pour faciliter les correspondances entre propriétaires et amateurs de verdure.

La jeune pousse a grandi de 34% en 10 mois passant de 9 850 inscrits à fin août 2022 à 13 200 au 1er juin 2023. La plateforme propose désormais plus de 1 400 jardins à louer ou à partager partout en France. Le volume de transactions réalisées sur son site a bondi de 164% entre 2021 et 2022. Sur la même période, le chiffre d’affaires de la startup a connu une hausse spectaculaire de 243%.