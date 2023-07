Pas de trêve estivale pour les cambrioleurs, bien au contraire. Plus d’un quart des cambriolages ont lieu en juillet et août quand les logements sont désertés pour les vacances.

Leocare, néo-assurance multiservices – habitation, auto, moto et smartphone – 100 % mobile, en partenariat avec Poll&Roll, a interrogé les Français sur leur expérience des cambriolages et leur crainte d’en être victimes au moment de laisser leur habitation vide pour quelques jours ou semaines de villégiature.

1 Français sur 5 a déjà été cambriolé

En France, un cambriolage a lieu toutes les deux minutes. Selon l’étude menée par Leocare, 21 % des Français ont déjà vécu personnellement l’expérience, dont 5 % à plusieurs reprises.

Néanmoins, nous ne sommes pas tous égaux face au risque de cambriolage. En chiffres bruts, c’est sans surprise Paris qui est le plus affecté par ce fléau (28 %), devant le Sud (26 %), en particulier le Sud-Ouest (28 %) et le Sud-Est (25 %). Le Nord semble, à l’inverse, plus épargné (15 %). Les personnes âgées sont également davantage touchées : 31 % des plus de 66 ans ont déjà vécu un cambriolage tandis que 41 %, encore plus malchanceux, en ont subi plusieurs.

Le manque de protection des habitations en cause

Autre enseignement du sondage, les Français investissent peu dans les dispositifs de protection de leur habitation. 73 % des victimes indiquent en effet que leur logement n’était pas équipé d’un quelconque système de sécurité avant leur cambriolage.

« Entre deux dépenses, l’une plaisir, l’autre contrainte, on opte généralement pour la première. Or, de toute évidence, un vitrage de sécurité et des serrures blindées ne sont pas des achats plaisir… La plupart des propriétaires ont donc tendance à s’équiper une fois qu’ils ont été victimes d’un cambriolage et non avant », explique Christophe Dandois CEO et co-fondateur de Leocare.

Cambriolages : la grande peur de l’été

Ce manque de protection contre les intrusions est d’autant plus étonnant que les Français manifestent, par ailleurs, une forte anxiété à l’idée d’abandonner leur domicile pendant les vacances. Ainsi, 65 % craignent d’être cambriolés cet été, un chiffre qui grimpe à 71 % chez ceux qui partiront à l’étranger, dans un pays européen.

Cette peur, bien ancrée, est favorisée par trois grands facteurs : avoir souvent entendu parler d’une recrudescence estivale des actes de cambriolage (76 %), ne pas disposer d’un système de sécurité suffisant contre les effractions (27 %), ou encore résider dans une zone à risque (15 %). Mais l’inquiétude s’avère également corrélée au fait d’avoir déjà été cambriolé dans le passé (11 %).

Faire surveiller son habitation

Enfin, quand on demande aux Français quelle solution leur semble la plus efficace pour quitter son logement en toute sérénité, les réponses sont à nouveau partagées. La moins coûteuse, à savoir demander à des proches de passer régulièrement et de surveiller l’habitation, a la faveur de 28 % des sondés. L’installation d’une alarme et le recours à un système de vidéo-surveillance sont de leur côté plébiscités par respectivement 25 % et 23 % des personnes interrogées.

Renforcer le niveau de garantie de son contrat d’assurance habitation

Pour être tout à fait complet, on notera aussi que 22 % des Français envisagent de renforcer le niveau de garantie de leur contrat d’assurance habitation à l’approche de leurs vacances pour sécuriser leur logement. Un chiffre à mettre en parallèle avec un autre : 26 % des propriétaires estiment ne pas être suffisamment couverts… contre les cambriolages.

« 48 % des assurés ne font pas régulièrement le point sur leur niveau de garantie cambriolages. Pourtant, bien choisir son niveau de garantie est indispensable ! Une assurance habitation insuffisante peut avoir des conséquences désastreuses, non seulement en cas de cambriolage, mais aussi d’incendie ou de dégradations », conclut Christophe Dandois.