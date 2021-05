Immobilier & Déconfinement : Cet été, louez le jardin, la piscine ou la terrasse de votre voisin

Depuis le début du mois de mai, plus de 90% des réservations de la plateforme de location We Peps concernent des jardins, des rooftops ou encore des piscines privées. Cela n’est pas surprenant quand on sait que moins de 10% des contaminations liées à la COVID-19 se font en extérieur…

A l’instar d’Airbnb pour les logements, We Peps propose aux propriétaires de louer leur piscine, leur jardin, leur terrasse pour quelques heures en journée ou en soirée, à des particuliers. Et, avec l’annonce d’un calendrier d’allègement des restrictions sanitaires, la fréquentation du site ne cesse d’exploser tous les records !

Côté propriétaire, louer son bout de terrasse ou son jardin le temps d’une soirée ou d’une après-midi devient presque un Réflexe pour cette saison printemps / été 2021. La plateforme compte aujourd’hui 1500 propriétaires partout en France et même dans les DOM. « Les gens viennent entre amis, pour un anniversaire, ou un simple BBQ», explique la cofondatrice, Lena Petersen.

Côté garantie, tout est prévu …

Le tarif, fixé par les hôtes est en moyenne de 60 € l’heure de location, suivant le niveau de luxe et d’équipements des lieux. We Peps prend 7% de commission. Et le site assure évidemment toutes les garanties nécessaires… Assurance sur les biens mobiliers avec la Maif, caution, équipements, protocole sanitaire etc.

Enfin, le respect des gestes barrières ainsi que la distanciation sociale sont au cœur des préoccupations de We Peps. Le but étant de pouvoir continuer à se rassembler prudemment et non de mettre la vie de nos hôtes / guests ainsi que celle de leurs invités en danger. En 2020, malgré les remboursements inévitables liés aux annulations, We Peps a augmenté son chiffre d’affaires de 20%. La saison printemps-été 2021 semble bien partie pour la plateforme.

Côté financier, c’est séduisant aussi

Avec 10 000 euros par an, les meilleurs hôtes couvrent leurs frais d’entretien et réinvestissent leur loyer dans l’amélioration de leur logement : 600 € en moyenne de loyer net par événement We Peps !

L’hiver, Alain loue son salon et l’été son jardin !

A Bry-Sur-Marne, Dominique, rencontre un gros succès avec son jardin, sa piscine et sa véranda ! Elle totalise une trentaine de locations à son actif. «Avec mon mari, cela nous permet d’aménager la maison : nous avons installé une pergola ou encore une climatisation », avoue-t-elle. C’est pour cela que je le fais, explique-t-elle. »