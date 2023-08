Immobilier : Existe-t-il encore des régions où l’on est à l’abri des cambriolages ?

Toute la France est concernée par les cambriolages mais globalement, leur nombre est en baisse depuis 2015 dans 12 régions sur 14. Les raisons : un meilleur équipement et une protection plus efficace des habitations.

Les cambriolages, c’est le grand stress des vacanciers … et ils sont en effet en augmentation pendant les congés d’été. C’est pourquoi, Kiwatch, spécialiste des solutions 360° de vidéosurveillance et d’alarme pour particuliers et professionnels, a voulu établir un bilan de plusieurs années de statistiques et interroger les Français sur ce problème de société.

« Très longtemps, des régions comme la Bretagne étaient plus épargnées des cambriolages que les autres. Aujourd’hui, aucune région n’a une garantie de quiétude. Cependant, si les cambriolages couvrent la totalité du territoire, leur nombre semble baisser peu à peu au fil des années. Si nous regardons les chiffres d’implantation de nos services de vidéosurveillance, nous voyons que les régions qui baissent le plus sont celles où le taux d’équipement augmente. Cette corrélation n’est pas un hasard et nous sommes convaincus que la prévention et que l’augmentation des installations de vidéosurveillance est une solution efficace et abordable pour lutter contre les vols. Durant l’année 2022, le territoire français à comptabilisé plus de 211 400 cambriolages ou tentatives, soit une moyenne de 5,8 vols pour 1 000 logements. Espérons que 2023 sera une cuvée moins forte que les précédentes », a commenté Cédric Williamson, DG de Kiwatch.

La France tranquille ?

Plus de 39 % des Français pensent encore que certaines régions de France subissent moins de cambriolages que les autres contre seulement 34 %. Non seulement, ce cliché a la vie dure mais est totalement éloigné de la réalité.

En effet, si 12 % des Français pensent que les Pays-de-Loire est la région la plus tranquille, ils sont bien loin de la réalité. La région a enregistré en 2022 un taux de cambriolage de 5,08 pour 1000 logements. Elle n’est pas la pire puisque l’Ile-de-France obtient le record national avec 6,21, juste devant la région PACA avec 6,21 et l’ Auvergne Rhône-Alpes avec 5,57. Cependant, toutes les régions enregistrent une baisse des cambriolages depuis 2015. Toutes sauf deux : la Bretagne avec + 0,37 cambriolages pour 1000 logements et les Pays-de-Loire avec +0,28.

Affaires classées ?

A fin mai 2023, le gouvernement a fait état d’un taux d’élucidation des cambriolages de seulement 8 % soit uniquement 1 cas sur 12 où les coupables sont retrouvés. Sur cette question, les Français sont bien loin du compte puisque 32 % pensent qu’entre 5 et 7 cas de cambriolages sont élucidés chaque année.

Ce très faible taux et ce manque de résultats est déploré par plus de 56 % des personnes interrogées. Elles estiment que les pouvoirs publics n’agissent pas suffisamment dans la lutte contre les cambriolages.

Peu de vols de nuit

Il n’y a pas vraiment de saisonnalité dans les cambriolages, même si un pic d’activité peut être constaté pendant les vacances scolaires. De plus et contrairement aux idées reçues, les vols ont lieu dans 80 % des cas en semaine et pendant la journée.

Une fois encore, les Français ont une fausse image du cambrioleur puisque 43 % pensent que les exactions ont lieu la nuit et le weekend.

Pourvu que…

Le retour de vacances semble être un moment tendu pour une grande majorité des Français. En effet, plus de 72 % des Français craignent d’avoir été victimes d’un cambriolage à la fin de leurs congés, et 15 % ressentent moyennement cette anxiété. Seulement 13 % sont totalement sereins… Sans doute équipés d’un système de vidéosurveillance ?

Bon à savoir

Les 3 régions les plus cambriolées : Ile-de-France, PACA et Auvergne Rhône-Alpes

Les 3 régions les plus tranquilles : Corse, Normandie et Bourgogne Franche-Comté

Les 3 régions dont les cambriolages baissent le plus : DROM-COM, Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Hauts-de-France