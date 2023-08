Thuir : Magnifique mas rénové et entouré de 14 hectares de terre et de bois

Immobilier Thuir (66) : Mas rénové de 750 m², avec grande piscine et coin cuisine d’été, entouré de terre et de bois, cherche preneur.

Ce mas est époustouflant de par son luxe et ses rénovations de qualité, ses 750 m² aux volumes hors du commun et ses 14 hectares de terrain, ainsi que son coin piscine et loisir !

La nature pour voisin

Un mas catalan typique de la région

La propriété se trouve à 25 minutes de Perpignan dans le secteur enchanteur de Thuir, Camelas et Castelnou. Le luxe ici, c’est l’espace, l’harmonie des tons et la parfaite adéquation du bien dans son environnement.

Cette pépite marie l’architecture traditionnelle au confort moderne et luxueux d’une rénovation impeccable. Le bien est prêt à l’emploi puisqu’il est vendu meublé.

Un espace extérieur avec une grande piscine, coin cuisine d’été, bar et table sous une magnifique tonnelle – faite en acier par un artisan d’art – vous attend pour profiter de ce lieu très convivial et parfait pour recevoir.

12 pièces, 8 chambres et 7 salles d’eau

Cette propriété d’exception aux prestations de grand standing est d’une grande rareté. La maison principale comprend un large salon ouvrant sur une terrasse surplombant la vue sur le joli jardin arboré et les bois aux alentours, une spacieuse cuisine équipée avec une immense salle à manger permettant de recevoir famille et amis en grand nombre, 7 grandes suites, toutes à la décoration raffinée et atypique.

Un appartement indépendant abrite également 2 chambres, cuisine équipée , salon et salle d’eau.

Une propriété adaptée à tous les projets

La propriété est à la fois très sauvage mais pas non plus trop isolée : il y a d’autres mas à proximité. Vous pourrez ainsi vivre votre rêve du mas catalan en toute tranquillité mais sans vous sentir à des kilomètres de toute autre habitation. Il est possible d’avoir des chevaux …

Son prix : 2 895 000 €. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.terresdoc-sothebysrealty.com.