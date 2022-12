Gordes : Mas en pierres sèches avec vue sur la vallée du Luberon

Temps de lecture estimé : 1 min

Ce mas en pierres sèches de 286 m², 9 pièces, bâti sur un terrain de 3500 m² est situé à quelques minutes du centre du village emblématique de Gordes.

Aux confins du Parc Naturel Régional du Luberon, agrippé sur son piton rocheux, Gordes est classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France. »

La géométrie architecturale du bâti est sublimée par la vue dominante et panoramique sur la vallée du Luberon.

Luxe, calme et volupté

Cette construction neuve, pensée et conçue avec des matériaux nobles, alliée à un ensemble décoratif haut de gamme, propose 4 chambres en suite avec dressing et salle de bains, une vaste cuisine dinatoire ouverte sur le salon et les terrasses, un immense salon avec cheminée, un home cinéma et une bibliothèque. Une 5e chambre en suite et indépendante peut être envisagée.

Une piscine de 15m x 5m bleu azur complète le bien et est entourée de terrasses, d’une cuisine d’été et de nombreux auvents.

Le prix : 3 600 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.barnes-international.com.