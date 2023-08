Immobilier à la montagne : 4 investissements pour des séjours mêlant plein air et art de vivre

Au cœur des 3 Vallées et à Auron, Rising Stone signe 4 biens d’exception pour des séjours mêlant plein air et art de vivre et profiter ainsi des atouts de la montagne l’été en alliant investissement et plaisir.

L’été, les stations de ski se réinventent. Amateurs de nature, de fraîcheur et de plein air peuvent profiter d’une multitude d’activités pour se retrouver en famille ou entre amis, loin du tumulte de la ville.

Au cœur des 3 Vallées et à Auron, le promoteur immobilier Rising Stone, spécialisé dans les biens de luxe en montagne, présente 4 œuvres d’exception, aux constructions sans compromis et aux situations idéales, pour profiter des atouts de la montagne l’été et allier investissement et plaisir.

Méribel, une station savoyarde authentique et familiale qui regorge d’activités estivales

VTT, équitation, marche à pied, tennis, piscine, golf… Méribel regorge d’activités estivales à vivre en famille ou entre amis.

Avec plus de 200 km de sentiers balisés, la station offre un terrain de jeu sans limites où chacun trouvera son bonheur, peu importe son niveau ou ses envies. Parmi les trésors naturels à découvrir à Méribel, l’incontournable réserve naturelle du Plan de Tueda, un véritable bijou au cœur du parc national de la Vanoise. Un monde préservé, où la faune et la flore se déploient dans toute leur splendeur.

Les vacanciers pourront aussi profiter de la fraîcheur des lacs de montagne, comme le lac des Fées en direction du refuge du Saut, où la sérénité règne en maître, mais aussi parcourir les crêtes majestueuses qui offrent des panoramas imprenables sur les sommets alpins environnants.

La station possède aussi son propre golf, construit sur un terrain vallonné de plus de 250 mètres de dénivelé, parsemé de nombreux éléments naturels et considéré comme l’un des plus beaux golfs de montagne. Avec son parcours 18 trous, le golf de Méribel a de quoi satisfaire les joueurs de tous niveaux, des débutants aux professionnels.

En famille, entre amis, en couple ou seul, les randonnées à Méribel sont une invitation à la contemplation, à la découverte et au dépassement de soi.

Sérénis : Un chalet clé en main au rond-point des pistes à Méribel

Niché au cœur des 3 Vallées, dans le quartier très prisé du rond-point des pistes à Méribel, le chalet clé en main Sérénis bénéficie de tous les atouts (proximité avec les commerces, les restaurants, l’école de ski, le club enfant, etc.) et est accessible à ski l’hiver via une piste verte.

Véritable œuvre architecturale, dont l’aménagement a été pensé par Anne-Sophie Mouchet et Jean-Marc Mouchet, architectes signés Rising Stone, le chalet Sérénis offre une véritable connexion avec la nature grâce à ses imposantes baies vitrées et ses balcons.

« Sérénis, est un projet d’exception mêlant authenticité, modernité et haut niveau de réalisation dans un environnement unique. »

Annapurna : Un chalet de 434 m² inspiré des hôtels 5*

« Annapurna est une rénovation contenant les dernières technologies et donnant vie au plus haut niveau d’exigence par notre expertise cumulée. Entre esthétisme et rareté dans un environnement unique et exceptionnel, ce chalet incarne notre plus haut potentiel de réalisation. »

Situé sur la très prisée route des chalets, il bénéficie d’un emplacement lui accordant une intimité particulière, ainsi qu’une proximité des commerces du centre de la station et des pistes, indispensable l’hiver.

Ce sublime chalet de 434 m² inspiré des hôtels 5* offre des prestations de très haut standing : domotique haute technologie, home cinéma, salle de jeux, de massage, mais également salle de fitness et salle de jeux pour les enfants. Il bénéficie de tous les atouts d’un bien de prestige en montagne, fruit d’un cahier des charges complet et sans compromis.

Ce projet de rénovation qui a vu le jour en décembre 2022 a été réalisé par de nombreux artisans locaux. Orné de matériaux nobles, le chalet a été rénové selon les caractéristiques authentiques qui font le charme de la vallée de Méribel.

Fleur des Alpes : Une résidence neuve de très grand standing

“La Résidence Fleur des Alpes quartier Morel représente le meilleur placement plaisir sur Méribel.”

La Résidence Fleur des Alpes est située sur les hauteurs de la station à 1550 m d’altitude à quelques dizaines de mètres du télésiège de Morel. Une construction neuve de très grand standing dotée d’un Ski Shop de 200 m² de dernière génération. Une résidence intimiste et familiale qui s’inscrit dans la genèse intimiste quartier de Morel et de ses habitants.

Chaque appartement, étudié sur mesure, allie matériaux nobles et équipements raffinés aux technologies les plus performantes. Une construction en parfaite harmonie avec son environnement, un esthétisme intemporel, une haute qualité de finitions – visibles et invisibles – assure la pérennité de l’ouvrage. Pensée dans les moindres détails, Fleur des Alpes est une résidence de très grand standing conçue pour que chaque séjour soit un moment de plaisir unique et exceptionnel.

Dans la lignée des précédentes réalisations Rising Stone, les extérieurs sont en bois, le parement en pierres naturelles, la toiture en lauzes, ce qui confère à Fleur des Alpes un cachet moderne et authentique à la fois.

Auron, le pied à terre de fraîcheur à 1h30 de la Côte d’Azur

Auron/St-Etienne-de-Tinée est une station de montagne aux multiples accès, à une heure et demie de route de Nice et de son aéroport international.

Station à la fois familiale et authentique, Auron allie plaisir et technique dans un environnement magique au milieu des sapins. Son domaine skiable de 135km de pistes s’étend sur 4 secteurs : Las Donnas, Sauma Longue, Demandols et Lieuson.

De la randonnée à pied à l’alpinisme, en passant par l’escalade la Via Ferrata, le VTT, la marche nordique et le Trail, des guides professionnels et diplômés partenaires du Parc national du Mercantour proposent une multitude d’activités, axés sur le bien-être, la géologie ou l’astronomie. La station dispose également d’un golf 9 trous compacts avec 10 tapis de practice et 1 putting green, mais aussi d’un tout nouveau terrain de padel.

Vivaldi : 10 Lodges sur 2 hectares

« Auron, un projet immobilier de luxe discrètement intégré dans la plus belle Station des Alpes du Sud. »

Niché en plein coeur de la station d’Auron, dans le merveilleux Parc du Mercantour, à 1h30 à peine de Monaco, et de la Côte d’Azur, Auron Vivaldi s’étend sur 2 hectares et se compose de 10 Lodges reliés à un îlot central de quelque 2 000 m² regroupant l’ensemble des services.

Conciergerie, restauration étoilée, SPA ultra moderne, Wellness, ski shop de dernière génération… – vous permettent de conjuguer l’autonomie et l’indépendance de votre appartement ou chalet en pleine montagne, avec l’ensemble des services hôteliers d’un 5*.

Répondant à un cahier des charges des plus sélectifs et exigeants, tant par le choix de l’emplacement, que par son exécution et sa personnalisation sur mesure, Auron-Vivaldi est l’opportunité d’investir dans un patrimoine qui conjugue art de vivre et plaisir.