A Bobigny, en Seine-Saint-Denis (93), Fair Promotion et Vinci Immobilier viennent d’inaugurer la Cadencia, un programme immobilier neuf de 193 logements

Abdel Sadi, Maire de Bobigny, Hélène El Aïba, directrice générale adjointe de l’immobilier résidentiel et des régions de VINCI Immobilier et Rémi Vial-Collet, président de Fair’ Promotion ont inauguré la résidence Cadencia à Bobigny en présence notamment de Damien Robert, président d’In ’Li et d’Anthony Haddad, architecte de l’atelier BLM.

Au cœur d’un quartier résidentiel, à proximité des commerces et transports, la résidence Cadencia se compose de 3 bâtiments et comprend 193 logements, du studio au 5 pièces en duplex, dont 128 sont vendus en accession libre et 65 logements intermédiaires vendus en bloc à In’Li.

Le programme comprend également 208 places de parking situées sur un niveau de sous-sol et propose de nombreux espaces extérieurs tels que des jardins privatifs, des balcons, loggias et terrasses offrant un cadre de vie propice au bien-être des résidents.

La résidence Cadencia, une architecture élégante et rythmée

Imaginée par l’Atelier BLM, l’architecture des façades se veut sobre et rythmée, jouant sur les formes, les volumétries ainsi que les hauteurs. Les matériaux nobles soulignent l’élégance des façades et, les enduits aux teintes claires, opposés aux serrureries anthracite, donne de la luminosité à l’ensemble. Des attiques, telles des maisons perchées, proposant plusieurs duplex traversants, viennent habiller la résidence avec originalité. Visibles depuis la rue Frida Kahlo, des porches en double hauteur donnant sur les halls, laissent deviner les cœurs d’îlots paysagers de la résidence.

Dans le cadre de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre » initiée en 2015 par VINCI Immobilier et Fair’ Promotion sous l’égide du Ministère de la Culture, l’artiste Sylvie Mangaud a réalisé une sculpture en bronze représentant un chevreuil, installée dans les jardins du cœur d’îlot.