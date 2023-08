Immobilier Etats-Unis : L’incroyable propriété de Diane Sawyer sur Martha’s Vineyard est à vendre 

L’exceptionnelle propriété de Diane Sawyer, de 10 chambres, située sur l’île de Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts, en front de mer, est à vendre plus de 22 000 000 €.

Chip Chop est la propriété au bord de la mer de Diane Sawyer, la célèbre journaliste de télévision américaine, et de son défunt mari Mike Nichols. Elle est située sur Martha’s Vineyard, une île de l’État du Massachusetts aux États-Unis, située à 11 kilomètres du continent et environ 45 minutes en ferry, connue pour accueillir la jet set américaine.

C’est l’actrice de théâtre, Katharine Cornell, qui l’a fait construire dans les années 40. Elle est aujourd’hui à vendre par sothebysrealty.com à un peu plus de 22 millions d’euros.

Un lieu qui a accueilli de nombreuses personnalités

Diane Sawyer et Mike Nichols ont acheté Chip Chop en 1995 et ont poursuivi la tradition de Cornell d’y accueillir les personnalités culturelles et politiques du pays.

Le couple l’a restaurée de manière à préserver son élégance discrète voulue par l’architecte néoclassique Eric Gugler, et l’a entretenue méticuleusement. Elle est dans un état impeccable.

Cette propriété est idéale pour les rassemblements d’amis et de famille, avec ses plusieurs maisons sur le vaste front de mer.

Une propriété élégante et pourtant parfaitement décontractée

Pendant de nombreuses décennies, la propriété a accueilli un large éventail de personnalités bien connues du monde de la littérature, du théâtre, du cinéma et de la politique, de Noël Coward, dramaturge britannique, à Eleanor Roosevelt en passant par Laurence Olivier.

L’océan et le lac pour voisins

La propriété donne d’un côté sur un rivage privé, avec vue sur les eaux de baignade exquises de Vineyard Sound et, de l’autre côté, sur une large bande de plage de sable sur le lac Tashmoo.

La propriété compte 4 maisons : une principale de 3 chambres, une maison de gardien de 2 chambres et 2 élégantes maisons de plage construites en 2007 avec vue sur l’eau de Martha’s Vineyard.

La propriété possède une piscine surplombant Vineyard Sound, avec vue sur le continent. Un court de tennis Har-Tru discrètement niché dans un coin, complète l’ensemble.