Au calme et à proximité immédiate des plages, cette magnifique villa d’architecte aux prestations haut de gamme est à vendre.

Une maison tout en baies vitrées

D’environ 250 m² habitables et élevée sur deux niveaux, la villa est édifiée sur une parcelle de 1450 m². Le rez-de-chaussée se compose notamment d’une belle entrée avec vestiaire, de WC indépendants, d’un vaste salon séjour largement ouvert sur l’extérieur par de grandes baies vitrées avec cuisine ouverte, d’une pièce technique, d’une buanderie, d’une salle de sport/chambre, d’une chambre, d’un grand dressing, et d’une salle d’eau comportant douche et baignoire.

Trois chambres à l’étage

L’étage, accessible par un bel escalier aérien, se compose quant à lui de trois chambres disposant chacune de leur salle d’eau, placards, WC indépendants.

Une très belle piscine chauffée

Le jardin, arboré et joliment paysagé avec sa terrasse, pergola et piscine chauffée 3/11, offre également un garage fermé bardé bois et un cabanon. Un bien rare, résolument contemporain et aménagé avec des matériaux haut de gamme.

Prix sur demande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur residences-immobilier.com

